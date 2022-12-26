بوتين يعين مدفيديف في منصب جديد

عين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين هذا اليوم الاثنين، الرئيس السابق، دميتري مدفيديف، في منصب جديد، وكلفه بتولي منصب النائب الأول لرئيس اللجنة العسكرية الصناعية، وفقا للمرسوم الذي نشرته الحكومة الروسية.

وأدخل المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تغييرات على اللجنة الصناعية العسكرية ، وتم تكلييف ميدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليا، بمنصب نائب أول لرئيس المجلس.

يشار إلى أن لجنة الصناعة العسكرية هي هيئة دائمة تم إنشاؤها لضمان تنفيذ سياسة روسيا في مجال المجمع الصناعي العسكري، والدعم العسكري التقني للدفاع والأمن القومي وإنفاذ القانون حسب ما نشرته الحكومة الروسية.