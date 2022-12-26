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إسرائيل

نتنياهو يعتزم إجراء تصويت على الحكومة الجديدة الخميس

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة   -   حقوق النشر  AP Photo/Tsafrir Abayov

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي اليوم، الإثنين، إن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو يعتزم إجراء تصويت في الكنيست على حكومته الجديدة يوم الخميس المقبل الذي يوافق 29 ديسمبر-كانون الأول، قبل أيام فقط من انتهاء التفويض الممنوح له للقيام بذلك.

وفازت كتلة نتنياهو المؤلفة من أحزاب يمينية ودينية في الانتخابات الشهر الماضي، لكن الزعيم المخضرم واجه صعوبات أكبر مما كان متوقعاً في إتمام اتفاقات الائتلاف. 

وكان نتنياهو أعلن الأربعاء الماضي أنّه نجح في تشكيل حكومة مع شركائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة، وأبلغ الرئيس الإسرائيلي بذلك في الدقيقة الأخيرة. وهذه الحكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ووفقاً لتقارير نشرت في الصحف العبرية، ستشمل الجلسة الكاملة يوم الخميس تصويتاً على رئيس جديد للبرلمان، حيث من المتوقع أن يستقيل رئيس الكنيست الحالي ياريف ليفين [الليكود] من أجل العمل كوزير للعدل.

المصادر الإضافية • وكالات