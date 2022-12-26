من ترحيل ديوكوفيتش حتى تتويج ميسي.. أبرز الأحداث الرياضية في 2022

بدأ عام 2022 بترحيل نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش من أستراليا، وانتهى بتكريس عظمة الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيادته منتخب بلاده إلى لقبه العالمي الثالث في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

ترحيل ديوكوفيتش

سافر ديوكوفيتش إلى ملبورن في كانون الثاني/يناير آملا بالدفاع عن لقبه والتتويج بالكأس العاشرة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى. لكن تأشيرته ألغيت لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا وبالتالي عدم امتثاله للقوانين المفروضة على الوافدين. احتُجز في فندق يأوي اللاجئين قبل ترحيله من البلاد.

كما مُنع للسبب ذاته من السفر إلى نيويورك، ما حرمه أيضاً المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، بعد تتويجه بلقبه السابع في ويمبلدون في تموز/يوليو.

سُمح له بالمشاركة في أستراليا المفتوحة في 2023، سعياً للقبه الـ22 في الـ"غراند سلام" لمعادلة رقم الإسباني رافايل نادال المتوج في 2022 في ملبورن ورولان غاروس.

لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش Kamran Jebreili/AP

فالييفا وفضيحة المنشطات

سرقت المراهقة كاميلا فالييفا الأضواء في أولمبياد بكين الشتوي بسبب فضيحة منشطات.

أصبحت الروسية البالغة من العمر 15 عاماً أول امرأة تحقق قفزة رباعية في تاريخ الأولمبياد، لتساهم في فوز روسيا بذهبية منافسات الفرق في التزحلق الفني على الجليد.

لكن في خضم الحدث، علمت بأن فحصاً للمنشطات خضعت له في أواخر 2021 جاءت نتيجته ايجابية لتناولها دواء تريميتازيدين الذي يستخدم لمعالجة الذبحة الصدرية لكنه محظور على الرياضيين لأنه يعزز القدرة على التحمل.

بيد أن محكمة التحكيم الرياضي سمحت لها بالمشاركة في المنافسات الفردية التي كانت أبرز المرشحات لحصد ذهبيتها، لاعتبارها قاصرة، لكن من دون تبرئتها من المنشطات. سقطت مرات عدة جرّاء الضغط النفسي وحلّت رابعة.

ذكرت وسائل إعلام روسية أن فالييفا شربت من نفس كوب جدها الذي يتناول أدوية لمرض القلب.

كاميلا فالييفا في سوتشي الروسية AP Photo/Alexander Zemlianichenko

استبعاد روسيا من عالم الرياضة

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير إلى استبعاد رياضييها وحلفائهم البيلاروس من الرياضة العالمية. تم استبعاد روسيا من التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر وروسيا وبيلاروس من بطولة العالم لألعاب القوى، بينما تم حظر لاعبي كرة المضرب من كلا البلدين من المشاركة في بطولة ويمبلدون.

فازت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المولودة في روسيا، بلقب فردي السيدات في ويمبلدون. شهدت بعض المباريات توترات، كما حصل في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عندما رفضت الأوكرانية مارتا كوستيوك مصافحة فيكتوريا أزارينكا من بيلاروس.

فوضى نهائي دوري أبطال أوروبا

اندلعت الفوضى في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 28 أيار/مايو في العاصمة الفرنسية باريس، عندما لم يتمكن الآلاف من مشجعي ليفربول الإنجليزي من الوصول إلى الملعب لمشاهدة المباراة ضد ريال مدريد الإسباني.

وتعرض المشجعون من حاملي التذاكر لهجوم بالغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة، واتُهموا في البداية بمحاولة دخول الملعب بشكل غير قانوني. تم دحض هذه المزاعم وأدين المنظمون والمسؤولون عن الأمن لسوء التنظيم.

فاز ريال مدريد 1-صفر محققاً لقبه الرابع عشر.

إنقاذ سَباحة

في مشهد خاطف للأنفاس، أُنقذت الأمريكية أنيتا ألفاريس بشكل دراماتيكي من قاع المسبح من قبل مدربتها الإسبانية أندريا فوينتس، بعد أن أغمي عليها خلال أدائها ضمن منافسات السباحة الايقاعية في بطولة العالم للسباحة في العاصمة المجرية بودابست.

غطست فوينتيسن بسروالها والقميص إلى قاع المسبح وسحبت ألفاريس إلى السطح "لقد كان الامر مرعبًا. اضطررت للقفز لأن رجال الإنقاذ لم يفعلوا ذلك (...) أعتقد أنها بقيت على الأقل لمدة دقيقتين من دون أن تتنفس لأن رئتيها كانتا ممتلئتين بالماء".

تعافت ألفاريس لكن لم يُسمح لها بإكمال مشاركتها في البطولة.

السباحة الأمريكية أنيتا ألفاريس AP Photo/Mark Baker

السعودية تثير الانقسام في الغولف

انقسم عالم رياضة الغولف بعد إطلاق دوري "ليف غولف" المدعوم من السعودية والبطل العالمي السابق الأسترالي غريغ نورمان في تموز/يوليو الماضي، من خلال جذبه العديد من النجوم.

اتُهمت السعودية بأنها تمارس من خلال البطولة، على غرار العديد من الأحداث الرياضية الأخرى، "غسيلاً رياضياً" نظراً لسجلها في حقوق الإنسان، وهدّدت البطولات الأمريكية اللاعبين المشاركين في "ليف" من إقصائهم من بطولات "بي جي ايه" الاحترافية.

وداعاً فيدرر وسيرينا

ودّعت رياضة كرة المضرب اثنين من أعظم أساطيرها. اعتزل السويسري روجيه فيدرر الذي استسلم للإصابة في ركبته، عن عمر يناهز 41 عاماً في أيلول/سبتمبر بعد مسيرة حصد خلالها 20 لقباً كبيراً و103 ألقاب في المجمل وجوائز مالية بقيمة 130 مليون دولار.

خاض مباراته الأخيرة إلى جانب غريمه الأزلي وصديقه الإسباني رافايل نادل في منافسات الزوجي في كأس لايفر. بكى اللاعبان جنباً إلى جنب في مشهد مؤثر خلال حفل الوداع على أرض الملعب.

فيدرر في نيويورك Evan Agostini/2022 Invision

رفضت الأمريكية سيرينا وليامس استخدام كلمة "اعتزال" عندما لعبت على الأرجح بطولتها الأخيرة في الولايات المتحدة المفتوحة. قالت الأمريكية (41 عاماً) إنها تريد أن "تتطور" بعيداً عن كرة المضرب بعد أن فازت بـ23 لقباً كبيراً.

ووفق مجلة فوربس، بلغت ثروتها 260 مليون دولار في عام 2022.

سيرينا وليامس [أرشيف] Vincent Thian/AP

ميسي يرفع أخيراً كأس العالم

بعد أن حمل عبء بلاد بأكملها طوال مسيرته، قاد ميسي الأرجنتين للفوز بكأس العالم في مونديال قطر للمرة الاولى منذ 1986، بعد نهائي دراماتيكي ضد فرنسا حاملة اللقب 4-2 بركلات الترجيح إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

ليونيل ميسي Manu Fernandez/AP

أكّد أداء ميسي المذهل الذي مكّنه من الفوز بجائزة أفضل الاعب في البطولة، مكانته كأحد أعظم اللاعبين على الإطلاق، وأعظمهم في نظر الكثيرين، حيث انضم إلى أساطير رفعوا الكأس الغالية أمثال مواطنه دييغو مارادونا والبرازيلي بيليه.