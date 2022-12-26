ضمن صفقة تبادل مع سلطات طرابلس.. إطلاق سراح طيار موال لحفتر

أطلقت السلطات الأمنية التابعة للحكومة الليبية ومقرها طرابلس الاثنين سراح الطيار عامر القجم التابع لقوات المشير خليفة حفتر، ضمن صفقة لتبادل الأسرى.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن تم إطلاق سراح اللواء طيار عامر القجم ضمن صفقة لتبادل الأسرى تم بموجبها إطلاق سراح 15 أسيراً كانوا محتجزين لدى قوات حفتر.

تمت عملية التبادل في بلدة الشويرف القريبة من بلدية الجفرة على بعد 650 كلم غرب طرابلس، وهي الخط الفاصل بين قوات غرب ليبيا وقوات حفتر.

ولم تعلن قوات حفتر رسمياً تسلم اللواء القجم الذي قبض عليه كانون الأول/ديسمبر 2019، عندما سقطت طائرته أثناء قيامها بضربات جوية في محيط طرابلس، إبان العملية العسكرية التي كانت تهدف للسيطرة على العاصمة وانتهت بالفشل في حزيران/يونيو 2020.

أسر الطيار بعد تحطم طائرته الروسية ميغ 23 في مدينة الزاوية على بعد 40 كلم غرب طرابلس، ونشر مقطع فيديو يظهره وهو متحجز في مقر أمني تابع لحكومة الوفاق الوطني السابقة.

منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، عانت ليبيا من الانقسامات والصراع السياسي وتتنافس فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة فتحي باشاغا عينها مجلس النواب في آذار/مارس الماضي ويدعمها المشير خليفة حفتر.