هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة جوية روسية والحصيلة ثلاثة قتلى

هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة جوية روسية والحصيلة ثلاثة قتلىمحادثة
أفادت وكالات الأنباء الروسية أن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة جوية روسية في منطقة ساراتوف. وقالت وكالة تاس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية أسقطت الطائرة المسيرة أثناء اقترابها من مطار إنجلز العسكري، مبينة أنه "نتيجة لسقوط حطام الطائرة أصيب ثلاثة جنود فنيين روس كانوا في المطار بجروح قاتلة".
ولم تعلن أوكرانيا مطلقا مسؤوليتها علنا عن الهجمات داخل روسيا ولكنها قالت إن مثل هذه الحوادث هي "العاقبة الأخلاقية" للغزو الروسي.
وفيما يلي تطورات ملف الغزو الروسي لأوكرانيا:
"صواريخ إسكندر جاهزة"
قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع في روسيا البيضاء يوم الأحد إن أنظمة الصواريخ التكتيكية إسكندر وأنظمة الدفاع الجوي إس -400 التي نشرتها روسيا في روسيا البيضاء جاهزة تماما لأداء المهام المنوطة بها.
وقال ليونيد كاسينسكي رئيس المديرية الرئيسية للايدلوجية في الوزارة في مقطع مصور تم بثه على تيليجرام: "أتم جنودنا وأطقمنا تدريبهم بالكامل في مراكز التدريب القتالي المشترك للقوات المسلحة للاتحاد الروسي وجمهورية روسيا البيضاء". "هذه الأنواع من الأسلحة (أنظمة إسكندر وإس -400) في مهمة قتالية اليوم وهي جاهزة تماما لأداء المهام المنوطة بها".
ولم يتضح عدد أنظمة إسكندر القادرة على حمل أسلحة نووية التي تم نشرها في روسيا البيضاء، بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو حزيران إن موسكو ستزود مينسك بها وبأنظمة دفاع جوي. وتأتي هذه الأخبار وسط ضغوط موسكو المتزايدة على مينسك للمساعدة في غزوها لأوكرانيا الذي دخل الآن شهره العاشر دون أن تلوح نهاية في الأفق.
أنظمةإس-300 في "تتخذ مواقع جديدة"
نقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية تعمل "على مدار الساعة" في مواقع جديدة للتصدي للهجمات الصاروخية والجوية التي تشنها أوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء عن بيان للوزارة أن أطقم أنظمةإس-300 في "تتخذ مواقع جديدة" لأنظمة صواريخ أرض -جو بعيدة المدى الروسية.
ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن "وحدات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية تواصل العمل في مناطق المواقع الجديدة في مهام قتالية على مدار الساعة".
وذكرت انترفاكس نقلا عن قائد عسكري أن بطارية إس-300 في قادرة على تتبع هدف على مسافة تصل إلى 204 كيلومترات وعلى ارتفاع يصل إلى 30 كيلومترا.
"حادث في منشأة عسكرية"
قال حاكم منطقة ساراتوف الروسية، مقر قاعدة إنجلز الجوية، في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، إن وكالات إنفاذ القانون تتحقق من المعلومات حول وقوع "حادث في منشأة عسكرية".
وقال رومان بوسارجين حاكم المنطقة على تطبيق انيستجرام "لم تعلن حالات طوارئ في المناطق السكنية بمدينة (إنجلز). "مرافق البنية التحتية المدنية لم تتضرر".