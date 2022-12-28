إيلون ماسك يلغي خاصية في تويتر أحرجت سابقاً ممثلة إسرائيلية

كانت الممثلة الإسرائيلية غال غادوت (بطلة فيلم المرأة المعجزة) في ذروة شهرتها سنة 2018، عندما وقعت عقداً إشهارياً مع عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي.

وروجت غادوت حينها ما اعتبر هاتف الشركة الرائد "مات 10 برو"، على جميع منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك تويتر، ولكنها وقعت في حادثة مؤسفة تورط فيها عدة مشاهير.

فقد كان موقع تويتر يشير من خلال ميزة خاصة إذا كنت تغرد عبر جهاز آيفون أو من جهاز أندرويد، وبالتالي عندما غردت غادوت على حسابها في الموقع، أشار تويتر إلى أنها استخدمت جهاز آيفون لبعث رسالتها، وهو ما عقد الأمور، وتسبب لغادوت بقدر كبير من الإحراج.

وفي نهاية الأمر فإن الشخص الذي أنقذ غادوت لم يكن إلا ماسك، الذي قرر التخلص من الميزة الخاصة على تويتر، إثر استحواذه على الموقع خلال الأشهر الماضية.

إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وتويتر في برلين. 2020/12/01 Hannibal Hanschke/AP

وقال ماسك: سوف نتوقف عن إضافة نوع الجهاز الذي صدرت منه التغريدة (ربحاً للمساحة الخاصة بالشاشة والكومبيوتر) عند أسفل كل رسالة. وأضاف قوله : بالحرف الواحد لا يعرف أحد لماذا فعلنا ذلك.

لكن سبب وقوع غادوت وعدة مشاهير آخرين في هذا الخطأ، هو أن الميزة توقف ظهورها لبعض الوقت من قبل، إذ أزال تويتر هذه الميزة سنة 2012 ثم أعيد تفعيلها سنة 2018، وهو ما جعل أشخاصاً يتورطون في مثل هذه المواقف.

وكانت غادوت من أكثر الناس شهرة تتورط في موقف كهذا، ولكنها لم تكن الوحيدة، فخلال الشهر الماضي عثر على الحساب الرسمي لغوغل بيكسل، يرد على الرئيس التنفيذي لأبل مستخدما جهاز آيفون.

وقبل سنة قام الحساب الرسمي لشركة سامسونغ بتحميل استطلاع أرسل من جهاز آيفون، وكذلك عثر على مغنية البوب أليسيا كيز تبعث بتغريدة من جهاز آيفون، بينما كانت تروج من خلال إشهار لجهاز بلاكبيري.