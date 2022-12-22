تقارير: النصر يعرض 250 مليون يورو لضم رونالدو لاعبا وسفيرا لاحتضان السعودية مونديال 2030

لايزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دون نادي منذ فسخ عقده مع ناديه الإنجليزي السابق مانشيستر يونايتد قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

ورغم عدم اتضاح الصورة حول مستقبل الدون أو حول ناديه المستقبلي، غير أن أغلب التقارير الإعلامية تتحدث عن إمكانية انتقاله إلى نادي النصر السعودي الذي قدم عرضا بقيمة 200 مليون يورو سنويا، في ظل غياب عروض أخرى من نواد أوروبية.

وكان الدون قد نفى خبر "توقيعه مع نادي النصر السعودي" خلال تواجده رفقة منتخب بلاده في قطر، إلا أن صحيفة أس الإسبانية ذكرت أن "كريستيانو سيلعب في النصر السعودي" في عقد سيربطه مع النادي إلى غاية 2025.

فيما ذكر موقع "فووت ميركاتو" أن العقد قد يمتد إلى غاية 2030 وبقيمة تصل إلى 250 مليون يورو سنويا، إذ قد لا تقتصر بنود العقد على اللعب لصالح النصر فقط، بل تتعداها إلى الترويج للسعودية من خلال حملات إعلانية.

كما تضع المملكة العربية السعودية في خططها تكليف صاروخ ماديرا بدور سفير كأس العالم 2030 وفق "ميركاتو فوت"، وهي التي تسعى لتقديم ملفها المشترك مع مصر واليونان لاستضافة مونديال 2030، رغم أنها لم تعلن عن ذلك بعد بشكل رسمي.

تضع المملكة العربية السعودية في خططها تكليف صاروخ ماديرا بدور سفير كأس العالم 2030 بالموازاة مع تقديم ملفها المشترك مع اليونان ومصر لاستضافة مونديال 2030. فوت ميركاتو

ورغم الحديث عن انتظار رونالدو لعروض من نواد أوروبية قد تمكنه من المشاركة في بطولات التشامبينز ليغ قبل اعتزاله، إلا أن نادي النصر يبقى الأقرب لاستقدام الدون مع المفاوضات "الماراثونية" التي يقودها ممثلو النادي لضم اللاعب البالغ من العمر 37 عاما.

وإذا ما وافق رونالدو على هذا العرض فإن صفقة انتقاله ستصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم. ورغم المعلومات المتداولة لم تؤكد أي جهة رسمية بعد خبر انتقال أو توقيع رونالدو مع النصر السعودي.