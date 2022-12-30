فيديو: بابا نويل يتزلج على شواطئ غزة ويبعث رسائل إلى العالم

نظم الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف حدثًا احتفاليًا بمناسبة أعياد رأس السنة، ارتدى فيه راكبو الأمواج الفلسطينيون زي بابا نويل.

المبادرة التي تم تنظيمها على طول شاطئ غزّة شارك فيها العشرات من راكبي الأمواج والسباحين.

يقول رئيس الاتحاد خلدون أبو سليم " هدفنا هنا هو تهنئة إخواننا من المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد، وقررنا تنظيم عرض سانتا كلوز للتزلج على الماء".

وقال محمد أبو غانم وهو أحد راكبي الأمواج الذين شاركوا في التزلج "ارتدي هذا الزي (زي بابا نويل) استعداداً لدخول السنة الجديدة، التي أتمنى أن تكون سنة سعيدة على غزة وكل العالم."

المشاركون قالوا إن الاحتفال بهذه الطريقة في غزّة يبعث برسائل سلام لكل العالم. وأن المدينة قادرة على صناعة الأمل رغم كل شيء.

وتعيش غزّة تحت حصار إسرائيلي منذ 16 عام.