حلاق بيليه لعقود ينعى الأسطورة الراحل

قال حلاق كان يقص شعر الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه لعقود إنه يأمل أن يتغمد الرب نجم كرة القدم برحمته.

وتوفي بيليه، الرجل الوحيد الذي فاز بكأس العالم لكرة القدم ثلاث مرات كلاعب، يوم الخميس عن عمر 82 عاما بعد صراع مع سرطان القولون.

وقال جواو أروجو، الذي قال إنه قابل بيليه للمرة الأولى في 1956 أو 1957 في المحل الذي يمتلكه في سانتوس حيث هناك الكثير من التذكارات المتعلقة بالنجم الراحل، "كان يأتي لقص شعره مرتين في الشهر ولحلاقة لحيته مرة كل يومين".

وأضاف أنه قابل بيليه للمرة الأخيرة العام الماضي.

وتابع "(آمل) أن يتغمده الرب برحمته".