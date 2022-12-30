رحيل الجوهرة بيليه.. رسائل النعي تلف عالم كرة القدم

أثار رحيل "الملك" بيليه أسطورة كرة القدم العالمية عن عمر يناهز 82 عاماً بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، موجة من ردود الفعل حول العالم.

وأشاد عالم الكرة المستديرة بالأسطورة البرازيلي، حيث علّق نجوم اللعبة على الحادث، معربين عن حزنهم لرحيل بيليه.

فبعد نعي نيمار وميسي ومبابي وغيرهم من النجوم الحاليين لبيليه، استمرت الحملة على مواقع التواصل، لتشمل الكثير من أبطال اللعة.

وكتب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عبر مواقع التواصل الاجتماه: "ارقد بسلام أيها البطل".

وأضاف مهاجم برشلونة الاسباني باللغة الانجليزية مرفقاً رسالته بصورة للبرازيلي باللونين الأبيض والأسود: "السماء لها نجم جديد حيث فقد عالم كرة القدم بطلاً".

لم يقتصر الحزن على اللاعبين والنجوم الحاليين، بل عمّت هذه المشاعر على كل عاشق لكرة القدم.

فغرّد المهاجم الدولي السابق الأرجنتيني غابريال باتيستوتا بعد خبر وفاة بيليه: "شكراً على كل ما قدمته لعالم كرة القدم. ارقد بسلام أيها الأسطورة".

من جهته، كتب النجم الدولي السابق والمدرب الحالي الفرنسي زين الدين زيدان على إنستغرام: "الملك الأبدي بيليه".

واعتبر الالماني فرانتس بكنباور، الفائز بكأس العالم كلاعب وكمدرب، أن "كرة القدم خسرت اليوم الأعظم في تاريخها".

أما الظاهرة البرازيلية الدولي السابق رونالدو فقال على إنستغرام: "فريد. متألق. فني. مبدع. مثالي. لا مثيل له. الأفضل على الإطلاق. العالم في حداد".

وأضاف: "هو مزيج من الحزن والفخر الهائل للتاريخ الذي كتبه. يا له من امتياز أني أتيت من بعدك يا صديقي. إرثه يتجاوز الأجيال".

شخصيات سياسية تنعى بيليه

وفي رسالة مؤثرة، ودّع الرئيس البرازيلي لولا أسطورة بلاده، قائلاً على تويتر: "لم يكن هناك رقم 10 مثله".

وتابع لولا الذي سيتسلم مهامه الرئاسية الأحد: "قلة من البرازيليين حملوا اسم بلدنا إلى أبعد الحدود بقدر ما فعل. لم يلعب فقط، بل قدّم عرضاً شاملاً"، مؤكداً أنه استمتع بامتياز مشاهدة بيليه وهو يلعب مباشرة.

وأضاف: "شكراً لك بيليه".

أما الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس المعروف بأنه من كبار مشجعي كرة القدم، فكتب: "لقد رحل عنا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ. سنتذكر دائماً تلك السنوات التي أبهر فيها بيليه العالم بموهبته".

حداد في الأندية والاتحادات

وخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موقعه الرسمي على الإنترنت لذكرى البرازيلي بيليه بكتابة عبارة: "الخالد معنا إلى الأبد".

وكان فيفا كرّس بيليه "لاعب القرن العشرين".

وكتب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري سيب بلاتر: "إنها أخبار محزنة للغاية، لقد رحل بيليه. العالم ينعي أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ وشخص رائع. لقد احتفل بكرة القدم بشكل لا مثيل له".

إضاءة تمثال المسيح الفادي في ريو دو جانيرو حدادًا على وفاة بيليه MAURO PIMENTEL/AFP or licensors

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ على تويتر: "مع وفاة بيليه، فقد العالم رمزاً كبيراً للرياضة. وكما اختبرت بنفسي، فقد كان مؤمناً حقيقياً بالقيم الأولمبية وحمل الشعلة الأولمبية بفخر (خلال دورة ألعاب ريو في عام 2016). كان شرفاً منحه الوسام الأولمبي".

وتأسف نادي برشلونة الاسباني عبر موقعه على تويتر "بشدة لوفاة الملك بيليه أحد أفضل اللاعبين في كل العصور. معه، أصبحت كرة القدم أكبر. ارقد بسلام".

أما غريمه الأبدي ريال مدريد فأكد بدوره على تويتر أن "الأسطورة بيليه سيبقى في الذاكرة إلى الأبد من قبل كل محبي الرياضة وإرثه يجعله أحد أساطير كرة القدم العالمية".

حزن في الأرجنتين

وبمجرد انتشار نبأ وفاة "الملك" بيليه، تذكر العديد من الأرجنتينيين رسالته عندما توفي أسطورة كرة القدم العالمية دييغو مارادونا عن عمر يناهز 60 عاماً في أواخر عام 2020.

حينها كتب بيليه: "فقدت صديقي العزيز والعالم أسطورة. أتمنى أن نلعب كرة القدم في يوم من الأيام معاً في الجنة".

كما أعربت أندية كرة القدم الأرجنتينية عن تعازيها، بما في ذلك بوكا جونيورز وريفر بلايت.