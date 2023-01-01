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الولايات المتحدة الأمريكية

رئيسة صندوق النقد: عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي

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بقلم:  يورونيوز
رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الأحد إن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.

وقالت جورجيفا لبرنامج (واجهة الأمة) الإخباري على قناة سي.بي.إس إن العام الجديد سيكون "أصعب من العام الذي نتركه خلفنا".

وأضافت "لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد".

المصادر الإضافية • رويترز