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أستراليا

شاهد: 4 قتلى في حادث تصادم مروحيتين في أستراليا

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بقلم:  يورونيوز
تعتبر مدينة غولد كوست من أكبر المدن السياحية في ولاية كوينزلاند
تعتبر مدينة غولد كوست من أكبر المدن السياحية في ولاية كوينزلاند   -   حقوق النشر  AP/Australian Broadcasting Corp

تصادمت مروحيتان الإثنين فوق شاطئ في أستراليا ما أدى إلى إصابة ركاب إحداهما بجروح بحسب ما أعلنته شرطة ولاية كوينزلاند، التي أكدت أيضاً أن المروحية الثانية تمكنت من الهبوط. 

وقالت الشرطة إن المروحيتين كانتا تقلان 13 شخصاً وإن 4 أشخاص قتلوا في الحادث فيما هناك 3 في حالة حرجة، و6 مصابين بإصابات خفيفة. 

وقال غاري ووريل، أحد المسؤولين الأمنيين، إن المعطيات الأولية تشير إلى الحادث وقع بينما كانت إحدى الطائرتين تقلع، فيما كانت الأخرى تهبط. 

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن المروحيتين تعودان لشركة سياحية خاصة. 

ونشر التلفزيون الأسترالي شريط فيديو يظهر فيه حطام من مروحيتين منثور على الرمال بالقرب من "ماين بيتش"، أحد الشواطئ الشمالية لمدينة غولد كوست في كوينزلاند. 

وأغلقت السلطات طريقاً ساحلياً يؤدي إلى موقع التصادم فيما انتشرت فرق الإسعاف في المكان. 

وتعتبر مدينة غولد كوست من أكبر المدن السياحية في الولاية وتشهد حركة قوية في شهر كانون الثاني-يناير، وهي الفترة التي تشهد ذروة العطلات في أستراليا.