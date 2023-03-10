شاهد: انتهى به المطاف داخل الصالة.. رجل يصطدم بسيارته بأبواب ونوافذ مطار ويلمنغتون

ألقي القبض على رجل في مطار ويلمنجتون الدولي ليل الخميس، بعد أن قال مسؤولون إنه اصطدم بسيارته بالأبواب والنوافذ عند مدخل المبنى المكون من صالة واحدة في ‫ولاية نورث كارولينا.

وقال مكتب شرطة مقاطعة "نيو هانوفر" في بيان، إن تراي أنتوني دفوراك، 37 عامًا، من منطقة روكي بوينت في نيويورك، اخترق بسيارته السياج الحدودي ودخل مدرج المطار قبل أن ينته به المطاف داخل المبنى بعد أن اصطدم بالأبواب والنوافذ.

وأكدت إدارة أمن النقل أن أحد ضباطها أصيب بجروح طفيفة في الحادث وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.