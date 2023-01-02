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اليابان

مقتل شخصين في انزلاق ضخم للتربة شمال شرقي اليابان

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بقلم:  يورونيوز
ألحق انهيار التربة ضرراً كبيراً في المنازل
ألحق انهيار التربة ضرراً كبيراً في المنازل   -   حقوق النشر  内藤界/AP

وجد عمال الإنقاذ في اليابان جثتين بعد يومين على انزلاق التربة شمال شرق البلاد، وفق ما قاله مسؤولون الإثنين. وأدى انزلاق التربة من علو بلغ نحو 30 متراً وبعرض نحو 100 متر إلى إلحاق أضرار كبيرة بنحو عشرة مبان.  

وقالت الشرطة في بلدة تسورووكا من مقاطعة ياماغاتا، إنها تعتقد أن الشخصين اللذين تمّ العثور عليهما زوجان متقدمان في السن، (الرجل 80 عاماً والمرأة 70 عاماً)، وكانت الشرطة تلقت بلاغاً بفقدانهما سابقاً.

ونقلت صحيفة "جابان تايمز" الناطقة باللغة الإنجليزية عن الشرطة قولها، إن التأكد من هوية الشخصين سيطلب بعض الوقت خصوصاً وأنهما مشوهان بسبب الحادث. 

ومنذ حدوث انزلاق التربة السبت الفائت، شارك العشرات من قوات الدفاع الذاتي [الجيش الياباني] إضافة إلى الشرطة وطواقم الإنقاذ في عمليات بحث عنهما.