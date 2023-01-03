شاهد: مركز الجيش الروسي الذي قصفته أوكرانيا في دونيتسك مدمر بشكل كامل

تسببت ضربة صاروخية أوكرانية نفذت ليل الأحد-الإثنين، على منشأة تأوي جنوداً من الجيش الروسي في منطقة دونيتسك الأوكرانية، بمقتل 63 جندياً بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، في ضربة هي الأقسى التي تتلقاها القوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا منذ أشهر.

وقال مدوّنون ومراسلون عسكريون مؤيّدون لروسيا إن عدد الجنود في الواقع قد يكون أكبر من الذي أعلنته موسكو، داعين إلى الاقتصاص من المسؤولين عن وضع هذا العدد الكبير من الجنود في مكان واحد، لا يبعد أكثر من 30 كيلومتراً عن خط المواجهات.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن عدد القتلى عند الجانب الروسي بلغ 400 مضيفة أنهم من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم مؤخراً. وأضافت الوزارة أن الجنود كانوا في مقر مدرسة سابقاً، في بلدة ماكييفكا وأن نحو 300 آخرين أصيبوا بجروح.

وتوافق الطرفان على أن عمليات القصف تمّت براجمات هيمارس الأمريكية.

وتظهر صور نشرتها وكالة أسوشييتد برس الدمار الهائل الذي لحق بالمباني في ماكييفكا، فيما تؤكد صور أخرى التقطت من الأقمار الصناعية أن المبنى المستهدف تحول ركاماً.

وصباح الثلاثاء، تجمع عشرات الروس في مدينة سمارا وسط روسيا، ووضعوا الورود عند نصب توسط ساحة عامة "تكريماً للجنود الذين سقطوا بالضربة الأوكرانية".

متطوعون أوكرانيون يسلمون الجثث لعائلات الجنود

تقوم مجموعة من المتطوعين بتمشيط ساحات القتال في شرق أوكرانيا بعد أن جعلت مهمتها البحث عن جثث الجنود الذين سقطوا قتلى وإعادتهم إلى عائلاتهم.

وعلى الرغم من الرعب اليومي الذي يعيشون فيه، يقول أعضاء منظمة "التوليب الأسود" إنهم يعتقدون أنهم يؤدون عملا رائعا من خلال إعادة الجثث لذويها.

قال المتطوع أرتور سيميكو "آباؤهم ينتظرونهم... ليمكن دفنهم بالشكل المناسب".

وأضاف "ينبغي ألا يكون مثواهم في غابة أو في حقل أو في الشارع".

تتكون المجموعة من حوالي 100 متطوع، وتتولى المهمة الخطيرة في بعض الأحيان المتمثلة في العثور على جثث الجنود الروس والأوكرانيين واستخراجها بالقرب من خط المواجهة.

وقالت الجماعة إن الجثث يتم العثور عليها في الغالب مع بقايا أسلحة متفجرة، بعضها ملغوم. ورفضت تحديد عدد الجثث التي عثرت عليها.

رئيس وزراء بريطانيا يعد بدعم طويل الأمد لأوكرانيا بعد هجمات المسيرات

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الثلاثاء إن سوناك أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بوسعه الاعتماد على بريطانيا في الحصول على دعم طويل المدى عقب هجمات بطائرات مسيرة تعرضت لها الجمهورية السوفيتية السابقة في الآونة الأخيرة.

وقال متحدث باسم سوناك في بيان صدر عقب اتصال بين الزعيمين في وقت سابق من يوم الثلاثاء "بحث الزعيمان هجمات الطائرات المسيرة المقيتة على أوكرانيا في الأيام الماضية".

وأضاف المتحدث "قال رئيس الوزراء إن بوسع أوكرانيا الاعتماد على المملكة المتحدة في مواصلة دعمها على المدى الطويل، مثلما أظهرت عملية إرسال أكثر من ألف صاروخ مضاد للطائرات في الآونة الأخيرة".

غضب ضد قيادات في روسيا بعد مقتل العشرات في ضربة أوكرانية

طالب عدد من القوميين والمشرعين الروس بمعاقبة قادة اتهموهم بتجاهل المخاطر مع تصاعد حدة الغضب على خلفية مقتل عشرات الجنود في واحدة من أدمى الضربات خلال الصراع الأوكراني.

وفي تصريح نادر حول عدد القتلى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 63 جنديا لقوا مصرعهم ليلة رأس السنة الجديدة في انفجار دمر ثكنة مؤقتة في مدرسة مهنية في ماكيفكا القريبة من العاصمة الإقليمية دونيتسك التي تحتلها روسيا.

وقال منتقدون روس إن الجنود كانوا يقيمون بجانب مستودع للذخيرة في الموقع الذي قالت وزارة الدفاع الروسية إنه أصيب بأربعة صواريخ أطلقت من راجمات هيمارس أمريكية الصنع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مبنى ضخما تحول إلى أنقاض بينما كانت الرافعات والجرافات تتحرك وسط حطام خرساني على عمق عدة أقدام.

بوتين يطلب عرض وثائقيات في دور السينما عن الهجوم الروسي في أوكرانيا

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته الثلاثاء بتنظيم عروض "أفلام وثائقية" في دور السينما بحلول شباط/فبراير حول الهجوم الذي تشنه قوات موسكو في أوكرانيا.

ونشرت رسالة على موقع الكرملين جاء فيها "نطلب من وزارة الثقافة تقديم مقترحات لضمان عرض أفلام وثائقية وطنية في دور السينما حول مواضيع تتعلق بالعملية العسكرية الخاصة ومكافحة انتشار أيديولوجية النازية الجديدة والفاشية الجديدة".

برّرت روسيا هجومها في أوكرانيا خصوصا بإرادتها "اجتثاث النازية" منها فيما اتهم الكرملين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسلطات في كييف بالتواطؤ مع الأوساط القومية المتطرفة.

من جهة ثانية، تقدم موسكو هجومها على أنه نزاع بالوكالة مع الغرب، بسبب شحنات الأسلحة الحيوية لكييف.