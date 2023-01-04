فنلندا: احذر أن تقود سيارتك بسرعة كبيرة لأن قيمة المخالفات قد تؤدي بك إلى الإفلاس

يمكن أن يكون دفع مخالفة لعدم احترام تحديد سرعة السيارة في فنلندا مكلفًا جدًا أو رخيصًا جدًا فالأمر مرتبط بقيمة دخل السائق. البلد لا يعتمد سعرا ثابتا لدفع المخالفات بموجب نظام الغرامات المرورية اليومي لبعض المخالفات، بدءًا من السرعة التي تزيد عن 20 كم / ساعة.

يرتبط مبلغ الغرامات المفروض على المخالفين بدخل السائق الذي ارتكبها. فإذا تعلقت المخالفة بتجاوز السرعة، فإن الغرامة المطبقة تتناسب مع زيادة السرعة عن الحد.

على سبيل المثال، عوقب المصور روني ريكوما نتيجة تجاوزه السرعة المحددة بـ 50 كم / ساعة بـ 99 كم / ساعة بدفع غرامة مالية لمدة 27 يومًا ليصل المبلغ النهائي للمخالفة 594 يورو لأنه لم يحصل على الكثير من المال في العام الماضي. روني ريكوما الذي يتقاضي اليوم أجرا زهيدا كان سيدفع غرامة بقيمة 2349 يورو لنفس مخالفة السرعة.

نظام المخالفات الفنلندي هذا يؤدي إلى بعض الغرامات الخيالية التي تتصدر عناوين الصحف. ففي العام 2002، حددت قيمة غرامة تجاوز السرعة التي ارتكبها مدير نوكيا بـ 116000 يورو، لأنه كان يقود سيارته بسرعة 75 كم / ساعة على طريق 50 كم / ساعة. ولا تعد هذه الغرامة رقماً قياسياً على الإطلاق في أوروبا حيث أن سويسرا تطبق نظاما عقابيا تقدميا مماثلا.

بلغت قيمة أعلى غرامة على الإطلاق في سويسرا 3600 فرنك سويسري في اليوم لمدة 300 يوم حيث وصلت قيمة المخالفة ما يعادل 1.080.000 فرنك سويسري. هذه الغرامة القياسية فرضت على سائق سويدي تم القبض عليه وهو يسير بسرعة 290 كم / ساعة في سويسرا.