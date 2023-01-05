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تركيا

إردوغان: قد أجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد من أجل السلام في المنطقة

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس الت��كي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان   -   حقوق النشر  Burhan Ozbilici/AP

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الخميس إنه قد يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد في إطار جهود من أجل السلام، وذلك بعد أعلى المحادثات المعلنة مستوى بين أنقرة وحكومة دمشق منذ بدء الأزمة السورية في 2011.

وأضاف إردوغان خلال كلمة في أنقرة أنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا لأول مرة من أجل المزيد من تعزيز التواصل بعد محادثات بين وزراء الدفاع الأسبوع الماضي.

وقال إردوغان أيضا إنه سيتحدث إلى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي لبحث مسألة ممر للحبوب والأسمدة في البحر الأسود، وذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصادر الإضافية • رويترز