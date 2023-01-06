شاهد: مقتل 29 على الأقل بعد اعتقال ابن إل تشابو في المكسيك

قال وزير الدفاع المكسيكي لويس كريسينسيو ساندوفال الجمعة إن 19 ممن يُشتبه في أنهم أفراد عصابة وعشرة من أفراد الأمن لاقوا حتفهم خلال الأحداث المحيطة باعتقال أوفيديو غوزمان زعيم إحدى عصابات المخدرات المكسيكية في ولاية سينالوا بشمال البلاد.

وألقت قوات الأمن المكسيكية الخميس القبض على غوزمان، وهو ابن زعيم عصابة تجارة المخدرات المسجون خواكين "إل تشابو" غوزمان، مما أثار موجة من العنف في أنحاء سينالوا.

وقال ساندوفال في مؤتمر صحفي معتاد إن 21 اعتُقلوا خلال العمليات. وأضاف أنه لا توجد أي تقارير تفيد بوقوع وفيات في صفوف المدنيين. وقالت السلطات إن المطار في كواليكان عاصمة سينالوا لا يزال مغلقا يوم الجمعة. وبحسب الحكومة، فإن أوفيديو الآن محتجز في سجن اتحادي تحت حراسة مشددة.

سبق وأن اعتقل أوفيديو لفترة وجيزة في العام 2019 ولكن تم إطلاق سراحه بسرعة لإنهاء انتقام عصابته العنيف في كولياكان. وكان الحادث بمثابة انتكاسة محرجة لحكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. وأصبح أوفيديو شخصية رئيسية في العصابة منذ اعتقال والده.

ويأتي أحدث اعتقال له قبل قمة قادة أمريكا الشمالية في مكسيكو سيتي الأسبوع المقبل، والتي سيحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن وتتضمن قضايا أمنية على جدول الأعمال.

وعرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أوفيديو أو إدانته. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تسليمه للولايات المتحدة مثل والده، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن سوبرماكس بولاية كولورادو، وهو أكثر السجون الاتحادية الأمريكية تأمينا.

أُدين خواكين غوزمان البالغ من العمر 65 عاما في نيويورك عام 2019 بتهمة تهريب مليارات الدولارات من المخدرات إلى الولايات المتحدة والتآمر لقتل أعداء.