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أستراليا

شاهد: أستراليا تتسلّم "إل تشابو الصيني" أحد أبرز وأخطر مهربي المخدرات في آسيا

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بقلم:  يورونيوز
السلطات الأسترالية تتسلّم أحد أبرز مهربي المخدرات في آسيا
السلطات الأسترالية تتسلّم أحد أبرز مهربي المخدرات في آسيا   -   حقوق النشر  AFP

سُلّم تسي تشي لوب تاجر المخدرات الكبير في آسيا وأحد أخطر المطلوبين في العالم إلى أستراليا حيث أوقف بتهمة تهريب المخدرات، على ما أعلنت الشرطة الأسترالية الخميس.

ويُشتبه في أن تسي تشي لوب (59 عاماً) يتزعم الكارتل الآسيوي الضخم المعروف باسم "سام غور"، المنتج والمورد الكبير للميثامفيتامين على مستوى العالم.

ويُشبّه تسي تشي لوب، وهو كندي من أصل صيني بأبرز مهربي المخدرات في المكسيك خواكين "إل تشابو" غوسمان.

ومن المقرر أن يَمثُل أمام إحدى محاكم ملبورن الخميس بتهمة "التآمر لتهريب كميات تجارية من المخدرات" الخاضعة لضوابط حكومية، بعدما سلّمته هولندا إلى السلطات الأسترالية.

وفي حال ثبتت إدانته قد يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وأشادت الشرطة الأسترالية بتوقيف تسي تشي لوب، معتبرة أن ما جرى يشكّل "أحد أهم الاعتقالات في تاريخ البلاد".

ويشتبه في أن كارتل "سام غور" يغسل مليارات الدولارات المتأتية من المخدرات، عبر كازينوهات وفنادق وشركات عقارات في منطقة ميكونغ بجنوب شرق آسيا.

وأُوقف تسي تشي لوب في كانون الثاني/يناير 2021 في مطار سخيبول الدولي قرب أمستردام فيما كان ملاحقا منذ عقد بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.

وقالت نائبة مفوض الشرطة الفدرالية الأسترالية كريسي باريت إن توقيفه أتى نتيجة "تحقيق معقّد جداً".

وذكرت الشرطة الأسترالية أنّ التهم مرتبطة بعملية تهريب مخدرات من ملبورن إلى سيدني في العامين 2012 و2013.

المصادر الإضافية • ا ف ب