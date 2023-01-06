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النمسا

قتيل وجريح بعد إطلاق نار في ثكنة عسكرية بالنمسا

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بقلم:  يورونيوز
ثكنة عسكرية في النمسا/ صورة توضيحية.
ثكنة عسكرية في النمسا/ صورة توضيحية.   -   حقوق النشر  أ ف ب

ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية أن جنديا لقي حتفه وأصيب آخر بعد تبادل لإطلاق النار في ثكنات قاعدة جوية ببلدة فينر نويشتات النمساوية الجمعة.

وكتب مايكل باور المتحدث باسم الوزارة على تويتر "قُتل الحارس وأصيب جندي في تبادل لإطلاق النار قبل السابعة بقليل اليوم في الثكنة الجوية ببلدة فينر نويشتات".

وأفادت وكالة الأنباء النمساوية أن الجندي الذي كان في نوبة الحراسة فتح النار أثناء جدال فيما يبدو وأن الجندي الأعلى رتبة أطلق عليه الرصاص.

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ولم يتم الكشف بعد عن سبب الخلاف في مركز الحراسة ولا عن أسماء الجرحى والمتوفين. وقال العقيد باور لصحيفة يورويكلي "من الواضح أنه كان هناك خلاف بين جندي الحراسة ورئيسه"".

المصادر الإضافية • رويترز