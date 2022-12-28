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الصين

شاهد: حادث سير ضخم لعشرات المركبات في الصين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
أسفر الحادث عن مقتل شخص واحد
أسفر الحادث عن مقتل شخص واحد   -   حقوق النشر  أ ف ب

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية (سي سي تي في)، الأربعاء مقتل شخص على الأقل إثر حادث في الطريق السريع تراكمت على إثره عشرات السيارات والشاحنات.

وتظهر الصور الجوية عشرات السيارات والشاحنات الكبيرة والصغيرة مكدسة فوق بعضها البعض، وقد اصطدم بعضها بالآخر ببسبب ضباب كثيف في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان الصينية.

وأفادت وسائل إعلام صينية أن الحادث وقع بسبب الضباب الكثيف وصعوبة الرؤية، وتعمل فرق الإنقاذ على إخلاء الموقع لاستئناف حركة المرور بشكل طبيعي.

وتعتبر حوادث السير شائعة في الصين، كان أكبرها حادث في كيانان بمقاطعة قويتشو الريفية الفقيرة والذي أودى بحياة 27 شخصا في مطلع العام.

المصادر الإضافية • أ ف ب