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السويد

السويد: شروط تركيا للموافقة على انضمامنا لحلف شمال الأطلسي مبالغ فيها

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بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون يتحدث خلال المؤتمر السنوي "المجتمع والدفاع" في سالين، السويد، 8 يناير 2023
رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون يتحدث خلال المؤتمر السنوي "المجتمع والدفاع" في سالين، السويد، 8 يناير 2023   -   حقوق النشر  AP/Henrik Montgomery/TT NEWS AGENCY

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيشون يوم الأحد إن بلاده واثقة من أن تركيا ستوافق على طلبها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لكنه أوضح أنه لا يمكنها تلبية جميع الشروط التي تضعها أنقرة لدعم الطلب.

وذكر كريستيشون في مؤتمر بالسويد "تؤكد تركيا أننا فعلنا ما قلنا إننا سنفعله، لكنهم أيضاً يقولون إنهم يريدون أشياء لا يمكننا منحها لهم أو لا نريد ذلك".

ووقعت فنلندا والسويد اتفاقية ثلاثية مع تركيا في 2022 تهدف إلى تجاوز اعتراضات أنقرة على عضويتهما بحلف شمال الأطلسي.

وتقدم البلدان في أيار/مايو بطلبين للانضمام إلى الحلف في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن تركيا اعترضت واتهمتهما بإيواء مسلحين من بينهم عناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور.

ومن بين النقاط العالقة تسليم أشخاص تعتبرهم تركيا إرهابيين. وعبرت أنقرة عن خيبة أملها من قرار في أواخر العام الماضي صدر عن محكمة سويدية عليا يوقف طلب تسليم صحفي يُشتبه في أنه من أنصار رجل الدين فتح الله كولن الذي تحمله تركيا المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة.

المصادر الإضافية • رويترز