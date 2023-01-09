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رياضة

تعيين الإسباني روبرتو مارتينيس مدربًا للمنتخب البرتغالي

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
روبرتو مارتينيس
روبرتو مارتينيس   -   حقوق النشر  AP

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الاثنين، عن تعيين الاسباني روبرتو مارتينيس مدربًا للمنتخب الوطني خلفًا لفرناندو سانتوش الذي غادر منصبه عقب الخروج من الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022 في قطر.

ومارتينيس لم يكن غريبًا عن النهائيات في قطر حيث أقصي ثالث مونديال 2018 من الدور الاول في مفاجأة لافتة.

سيكون التحدي الأول والابرز للمدرب البالغ 49 عامًا التعامل مع مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الصعيد الدولي، لاسيما بعد انتقال الاخير الى نادي النصر السعودي.