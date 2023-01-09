زعيم صرب البوسنة يعتزم تقليد بوتين "وسام الجمهورية"

يعتزم زعيم الصرب في البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك تقليد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "وسام الجمهورية الصربية"، وفق ما أعلنه أمس الأحد.

كلام دوديك جاء خلال فعالية أُقيمت في إطار "عيد جمهورية صربسكا"، (منطقة الصرب)، والذي يعد مخالفًا لدستور البوسنة والهرسك.

ويصادف هذا اليوم ذكرى إعلان صرب البوسنة انفصالهم عام 1992، والانضمام إلى صربيا، وهو ما أدى إلى معارك أودت بحياة المئات، ولم يصل الانفصاليون يومها إلى هدفهم.

وقد شهدت الفعالية المذكورة تقديم أوسمة لشخصيات "ساهمت لصالح الجمهورية الصربية".

وقال رئيس صرب البوسنة ميلوراد دوديك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في بانيا لوكا إن "بوتين مسؤول عن تطوير وتعزيز التعاون والعلاقات السياسية والودية بين جمهورية صربسكا وروسيا"، كاشفًا أنه يعتزم زيارة روسيا لتقديم الوسام شخصيًا له.

وطالب دوديك صراحة بانفصال النصف الذي يسيطر عليه الصرب في البوسنة، للانضمام إلى صربيا المجاورة.

ويتمتع دوديك، الذي زار بوتين في أيلول/ سبتمبر في موسكو، بعلاقات وثيقة مع الرئيس الروسي على الرغم من الحرب الروسية في أوكرانيا.

شهدت الفعالية المذكورة تقديم أوسمة لشخصيات "ساهمت لصالح الجمهورية الصربية" AP video

وتزامنًا مع ذلك، تصاعدت التوترات في البوسنة، حيث خطط الصرب لإقامة احتفالاتهم الرئيسية في ضواحي سراييفو يوم الإثنين.

ولطالما اتهم الغرب موسكو بالسعي لزعزعة استقرار البوسنة وبقية دول البلقان من خلال وكلائها في صربيا والبوسنة.

وأنهى اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة عام 1995 حربًا في البوسنة خلفت ما لا يقل عن 100 ألف قتيل وملايين بلا مأوى، لكنها تركت البلاد منقسمة بشدة بين مجموعاتها العرقية الرئيسية الثلاث.