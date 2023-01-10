حزب الله اللبناني يطالب فرنسا بمعاقبة مجلة شارلي إيبدو بسبب رسوم خامنئي

دعا حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في لبنان والمدعومة من طهران، باريس الثلاثاء إلى معاقبة القيمين على مجلة شارلي إبدو بعد نشرها رسوماً كاريكاتورية اعتبرتها إيران مهينة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

ونشرت المجلة الأربعاء رسوما كاريكاتورية لخامنئي، أعلى شخصية سياسية ودينية في إيران، في إطار مسابقة أقامتها دعما للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

ولقيت الرسوم انتقادات لاذعة من طهران التي اعتبرتها "عملاً مهيناً وغير لائق". وأعلنت الخارجية الإيرانية الخميس إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث في إيران، وذلك كخطوة "أولى" في سياق الرد على نشر الرسوم، فبما قالت باريس إنها لم تتلق إشعاراً رسمياً بهذه الخطوة.

وقال حزب الله في بيان "نُدين وبشدّة العمل القبيح الذي أقدمت عليه هذه المجلة" التي وصفها بـ"المشؤومة"، داعياً "الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعاقبة القائمين على هذا العمل بسبب اعتدائهم على مقدسات وكرامات أمّة بكاملها".

وأضاف "يجب على الحكومة الفرنسية أن تفصل بين نزاعها السياسي مع إيران وبين السماح لمجلات وقحة كـ+شارلي إيبدو+ من النيل من مقدسات وكرامات المسلمين ومقاماتهم ورموزهم، وأن لا تكون شريكة في هذه الإساءة إليهم".

ونشرت المجلة الأسبوعية الفرنسية الرسوم في عدد خاص إحياء للذكرى السنوية لهجوم على مكاتبها في باريس في السابع من كانون الثاني/يناير 2015، نفذّه مسلّحان مرتبطان بتنظيم القاعدة، وقالا إنه كان انتقاما لنشرها رسوما كاريكاتورية اعتبرت مسيئة للنبي محمّد.