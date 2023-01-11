ارتفاع ملحوظ في مبيعات أنظمة الترفيه المنزلي في أوروبا

قال التقرير السنوي لجمعية الترفيه الرقمي والتجزئة البريطانية (ERA)، إن إجمالي مبيعات أنظمة الترفيه المنزلي ما بين أجهزة إعلام وخدمات رقمية ارتفع بمقدار 6.9%، ليصل إلى 12.4 مليار يورو في 2022. وتتضمن أنظمة الترفيه المنزلي الموسيقى وألعاب الفيديو ضمن خدمات أخرى توفر الرفاهية بالحياة المنزلية.

ومقارنة بمبيعات الموسيقى وألعاب الفيديو قبل وباء كوفيد-19، ارتفعت مبيعاتهما بنسبة 23.9% وخاصة ألعاب الفيديو التي زادت مبيعاتها بمقدار 69.8% بالنظر إلى إحصاءات عام 2019. وساهمت الإغلاقات التي فُرضت للحد من انتشار الوباء في زيادة اعتماد المستهلكين على تلك الأنظمة المنزلية.

وقال بن دروري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن هذا الارتفاع في المبيعات في وقت قصير، واستمرارها خلال فترة ما بعد الوباء هو أمر غير اعتيادي، وأضاف قوله: "قلة كانوا يعتقدون أننا سنحتفظ بالارتفاع الهائل في الإيرادات، الذي شوهد عندما أبقى الإغلاق الناس في منازلهم، لكن هذه الأرقام تظهر أن الناس مصممون على الحفاظ على إنفاقهم على الترفيه حتى في ظل الركود الحالي".

كذلك ارتفعت مبيعات وسائل الترفيه المنزلي في أوروبا بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، حيث تم طرح خدمات البث المباشر مثل "أبل تي في" (Apple TV) و "ديزني" و"إتش بي أو ماكس" في جميع أنحاء القارة.

إحدى المناطق التي تتدفق فيها مبيعات الفيديو بسرعة هي أوروبا الشرقية، حيث من المتوقع أن يتضاعف مستخدمو الفيديو حسب الطلب (SVOD) تقريباً من 23 مليوناً إلى 43 مليوناً، بحلول عام 2027 وفقاً لأبحاث التلفزيون الرقمي.

ويُتوقع أن تتحقق 64% من تلك الزيادة في بولندا وروسيا ،رغم أن الأخيرة تعتمد إلى حد كبير على نفسها في المحتوى، مع انسحاب الخدمات المزدهرة مثل "نتفليكس" و"ديزني" بعد غزو أوكرانيا.

شهدت أوروبا ككل زيادة إجمالية في المشاهدات حسب الطلب بنسبة 9% في الربع الثالث من عام 2022، وفقاً لتقرير "حالة البث" الصادر عن شركة "كونفيفا" (Conviva) لتحليل استهلاك الفيديو عبر الإنترنت، والذي علق جزئياً الزيادة على الإقبال على مشتريات التلفزيون الذكي.