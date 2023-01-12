أستراليا تلغي سلسلة مباريات كريكت ضد أفغانستان بسبب القيود المفروضة على النساء

انسحبت أستراليا من سلسلة الكريكيت الدولية المرتقبة للرجال، ضد أفغانستان، مستشهدة بالقيود الإضافية المفروضة على حقوق المرأة في البلاد، من قبل حكومة طالبان.

وكان من المقرر أن تلتقي أستراليا مع أفغانستان، في الإمارات العربية المتحدة، في ثلاث مباريات في مارس/آذار. لكن بعد التشاور مع الحكومة الأسترالية ومجموعات أخرى، قال الاتحاد الأسترالي للكريكيت يوم الخميس، إنه ألغت السلسلة.

عندما سقطت كابل في أيدي طالبان في أغسطس 2021، مُنعت النساء من ممارسة الرياضة على أساس أنها تنتهك القوانين الإسلامية، التي تتطلب تغطية شعرهن وبشرتهن.

في بيان يوم الخميس، قال الاتحاد الأسترالي للكريكيت إن قرار إلغاء المباريات المفتوحة للرجال، جاء بعد قيود طالبان الأخيرة على تعليم النساء والفتيات وفرص العمل ومنعهن من الوصول إلى المنتزهات وصالات الألعاب الرياضية.

وقالت الهيئة: الاتحاد الأسترالي للكريكيت يلتزم بدعم تطوير ممارسة هذه الرياضة بين النساء والرجال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أفغانستان، وستواصل العمل مع مجلس الكريكيت الأفغاني تحسبا لظروف أفضل للنساء والفتيات في البلاد".

الأسترالي ماثيو ويد، يصافح الأفغاني راشد خان بعد مباراة الكريكيت في كأس العالم بين أستراليا وأفغانستان في أديلايد، أستراليا، الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 James Elsby/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

"سرقة الأفغان سبب سعادتهم الوحيد"

ووصف نافين الحق مريد، لاعب البولينج السريع، الأفغاني، القرار بأنه "صبياني" واتهم أستراليا بسرقة الأفغان سبب سعادتهم الوحيد بدلاً من دعمهم.

وقال مجلس الكريكيت الأفغاني إنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة وحزن بسبب البيان المثير للشفقة" من الاتحاد الأسترالي للكريكيت وسيكتب إلى المجلس الدولي للكريكيت. واتهم الاتحاد الأسترالي بإعطاء الأولوية للمصالح السياسية على حساب المنافسة الشريفة والروح الرياضية، وتقويض نزاهة اللعبة والإضرار بالعلاقات بين البلدين.

وقال المجلس: "لقد لعبت لعبة الكريكيت دورا هاما في تعزيز الوحدة والعزة الوطنية في أفغانستان". "بعد سنوات من الحرب والصراع، ساعدت لعبة الكريكيت في التقريب بين الناس و عززت الإحساس بعيش حياة طبيعية في البلاد. كما أنها كانت مصدرًا مهمًا للأمل والإلهام لجميع الأفغانيين، وخاصة الشباب. وقال إنه سيعيد النظر في مشاركة اللاعبين الأفغان في منافسات "بيغ باش ليغ" (Big Bash League) إذا لم يتم إلغاء القرار.

مشجعون أفغانيون خلال مباراة الكريكيت بين أستراليا وأفغانستان في أديلايد، أستراليا، الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 James Elsby/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

في ديسمبر، منعت طالبان النساء من إكمال التعليم العالي، وحظرت عليهن ولوج القاعات الرياضية والمتنزهات، قبل شهر. كما يُحظر على النساء الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس والقيام بمعظم الأعمال خارج المنزل.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، شكل الإتحاد الدولي للكريكيت فريق عمل لدعم وبحث حول ممارسة الكريكيت لدى السيدات والرجال في أفغانستان، ولكن بعد مرور أكثر من عام، لا تزال البلاد العضو الكامل الوحيد في المحكمة الجنائية الدولية بدون فريق نسائي. كما أن أفغانستان هي العضو الكامل الوحيد غير الممثل في كأس العالم للسيدات تحت سن 19 سنة.