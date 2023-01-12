تهمٌ تعود لعام 2020.. رئيس الفيفا يخضع للتحقيق من قبل مدّعين سويسريين

خضع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو للاستجواب من قبل مدّعيين سويسريين، هما هانس مورر وأولريخ فيدير، عُيّنا لتولي التحقيق في اجتماعاته السرية المزعومة مع رئيس النيابة العامة السابق في البلاد، بحسب ما أكد أحد القضاة لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وكتب مورر في رسالة إلكترونية لفرانس برس: "أؤكد لكم أن جلسة مواجهة استماع عقدت في إطار الإجراءات التي يقودها فيدير وأنا".

وأضاف: "رغم ذلك، لا يمكنني التعليق حيال توقيت ونطاق والغرض من هذه الجلسة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت صحيفتا لوموند الفرنسية وسود دويتشه تسايتونغ الألمانية بأن إنفانتينو خضع لاستجواب الثلاثاء في زوريخ، حيث مقر فيفا.

اتهامات بـ"سلوك إجرامي"

ووجد السويسري جاني إنفانتينو نفسه عام 2020 موضع تحقيق جنائي بـ"تواطؤ" و"سلوك جرمي" فتحه بحقه قضاء بلاده على خلفية اجتماعاته بالمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر.

وأعلن القضاء حينها في بيان أن المدعي الخاص ستيفان كيلر "توصل إلى استنتاج مفاده أن هناك دلائل على سلوك جرمي" يحيط بالاجتماعات بين إنفانتينو ولاوبر ورينالدو أرنولد، صديق الطفولة لرئيس فيفا والذي أصبح المدعي العام الأول لمنطقة هو-فاليه.

وتطرق البيان إلى مخالفات تشمل "إساءة استخدام الوظائف العامة وخرق السرية الرسمية ومساعدة المخالفين والتحريض على هذه الأفعال".

ولم ينف إنفانتينو حصول الاجتماعات، وواصل حتى اليوم الدفاع عن تصرفاته.

ونقل عنه بيان للفيفا قوله: "إن تلتقي المدعي العام السويسري هو أمر مشروع تماما وقانوني تماماً"، مشدداً على "أنه ليس انتهاكاً لأي شيء. بل على العكس، إنه جزء من الواجبات الائتمانية لرئيس فيفا".

وفي إطار آخر، كان مكتب المدعي العام السويسري قد فتح تحقيقاً في أوائل 2016 بعيد انتخاب إنفانتينو، بشأن منحه حقوق البث التلفزيوني لشركة خارجية في إطار وظيفته السابقة كمدير الشؤون القانونية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا".