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روسيا

شاهد: نشطاء في سيبيريا يصنعون الشموع والقناديل للجنود الروس في أوكرانيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
متطوعون يصنعون الشموع لجنود الجيش الأوكراني.
متطوعون يصنعون الشموع لجنود الجيش الأوكراني.   -   حقوق النشر  أ ب

من أجل مساعدة جنود الجيش الأوكراني، يقوم نشطاء في مدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية بصنع شموع في علب حديدية لإضاءة الخنادق التي يستخدمها الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا. 

يقوم المتطوعون البيئيون من منظمة "بي بشيلا" بجمع العلب والكرتون والشمع المستعملة، لتجميعها في قناديل لإرسالها إلى الخط الأمامي للمواجهة.

صنع المتطوعون حوالي 2000 شمعة وقنديل من العلب ويتم حشد المتطوعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

ووفقًا للمتطوعين، يمكن أن تحترق الشموع والقناديل المستخدمة في الخنادق لمدة ثلاث إلى ست ساعات وتكون بمثابة مصدر للضوء والحرارة. 

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هذه الشموع قد تساعد على تسخين خندق يتسع لثلاثة جنود بدرجة 5 درجات مئوية عندما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر في الخارج.

المصادر الإضافية • أ ب