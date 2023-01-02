الغزو الروسي لأوكرانيا: كييف تتعرض لقصف عنيف وموسكو تعلن استهداف منشآت لصناعة الدفاع الأوكراني

أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد حصيلةً أربعة قتلى و50 جريحا سقطوا في ضربات روسية شُنَّت قبل عيد رأس السنة وبعده مباشرةً واستهدفت حسب موسكو منشآت تصنيع مسيّرات. واستهدفت هذه الهجمات خصوصا كييف وسبع مناطق أوكرانية أخرى حسب آخر حصيلة للسلطات المحلية والإقليمية.

من جهته، أكّد الجيش الروسي الأحد أنّ الضربات التي نُفّذت على مدن أوكرانيّة عدّة بينها كييف ليلة رأس السنة، استهدفت منشآت لصنع المسيّرات بهدف إحباط "هجمات إرهابيّة" يجري التخطيط لها.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسيّة في تقريرها اليومي أنّ "في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، شنّت القوّات المسلّحة الروسيّة هجومًا جوّيًا دقيقًا بعيد المدى على منشآت لصناعة الدفاع الأوكراني منخرطة في صنع مسيّرات هجوميّة مستخدمة لشنّ هجمات إرهابيّة على روسيا". وقالت إنّ "خطط نظام كييف الهادفة إلى شنّ هجمات إرهابيّة على روسيا في مستقبل قريب أُحبِطت".