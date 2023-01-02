الغزو الروسي لأوكرانيا: كييف تتعرض لقصف عنيف وموسكو تعلن استهداف منشآت لصناعة الدفاع الأوكراني

الغزو الروسي لأوكرانيا: كييف تتعرض لقصف عنيف وموسكو تعلن استهداف منشآت لصناعة الدفاع الأوكرانيمحادثة
أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد حصيلةً أربعة قتلى و50 جريحا سقطوا في ضربات روسية شُنَّت قبل عيد رأس السنة وبعده مباشرةً واستهدفت حسب موسكو منشآت تصنيع مسيّرات. واستهدفت هذه الهجمات خصوصا كييف وسبع مناطق أوكرانية أخرى حسب آخر حصيلة للسلطات المحلية والإقليمية.
من جهته، أكّد الجيش الروسي الأحد أنّ الضربات التي نُفّذت على مدن أوكرانيّة عدّة بينها كييف ليلة رأس السنة، استهدفت منشآت لصنع المسيّرات بهدف إحباط "هجمات إرهابيّة" يجري التخطيط لها.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسيّة في تقريرها اليومي أنّ "في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، شنّت القوّات المسلّحة الروسيّة هجومًا جوّيًا دقيقًا بعيد المدى على منشآت لصناعة الدفاع الأوكراني منخرطة في صنع مسيّرات هجوميّة مستخدمة لشنّ هجمات إرهابيّة على روسيا". وقالت إنّ "خطط نظام كييف الهادفة إلى شنّ هجمات إرهابيّة على روسيا في مستقبل قريب أُحبِطت".
انقطاع الكهرباء بالمدينة بعد هجمات خلال الليل
قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو يوم الإثنين إن منشآت البنية التحتية للطاقة تعرضت لأضرار جراء هجمات على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة.
قصف جوي عنيف يستهدف كييف
تتعرّض كييف منذ فجر الإثنين لهجوم جوّي، وقد أُعلِنَت فيها حال التأهّب، وفق ما أفادت الإدارة العسكريّة المحلّية عبر تطبيق تلغرام. وتوجّه رئيس الإدارة العسكريّة في كييف سيرغي بوبكو إلى السكّان بالقول "ابقوا في الملاجئ!".
من جهته، قال رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو إنّ "كلّ خدمات الطوارئ في طريقها" إلى المكان، متحدّثًا عن سماع دويّ انفجار في منطقة ديسنيانسكي. وأضاف في حوالي الساعة 1:20 فجرًا "نُقل مصاب يبلغ 19 عامًا إلى المستشفى في منطقة ديسنيانسكي بالعاصمة".
بدوره، قال مسؤول الإدارة العسكريّة الإقليميّة أوليكسي كوليبا إنّ الهجوم الجوّي استدعى تفعيل نظام الدفاع الجوّي لمنطقة كييف. وأضاف "الخطر مستمرّ في منطقة كييف! قوّات دفاعنا الجوّي تعمل على الأهداف. الشيء الأساسي الآن هو التزام الهدوء والبقاء في الملاجئ إلى حين توقّف الإنذار".