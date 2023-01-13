فيديو: ستة قتلى على الأقل ودمار واسع بسبب عواصف شديدة في ألاباما

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم الخميس في زوبعة وعواصف قوية في ولاية ألاباما في جنوب الولايات المتحدة، كما أعلن مسؤولون في عمليات الإنقاذ.

وتوجهت العواصف شرقًا لتضرب ولاية جورجيا المجاورة حيث أبقت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية على تحذيراتها من إعصار مساء الخميس.

وكتبت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي في تغريدة على تويتر أنها "حزينة لأن علمت أن ستة من سكان ألاباما لقوا حتفهم بسبب العواصف".

I am sad to have learned that six Alabamians were lost to the storms that ravaged across our state. My prayers are with their loved ones and communities. We are far too familiar with devastating weather, but our people are resilient. We will get through it and be stronger for it. — Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) January 13, 2023

وقال نائب مدير خدمات الطوارئ غاري ويفر لوكالة فرانس برس إن الضحايا سقطوا في مقاطعة أوتوغا.

وضربت زوبعة منطقة دالاس حيث دمر أسطح مبان وتسبب ب"أضرار كبيرة"، حسب رئيس بلدية سيلما جيمس بيركنز الذي دعا السكان إلى الابتعاد عن الطرق والابتعاد عن خطوط الكهرباء التي سقطت.

وأضافت البلدية على صفحتها على فيسبوك "سيتم إرسال كواقم المدينة في أسرع وقت ممكن للتنظيف".

وبين المقاطعات الأخرى التي تم فيها إعلان حالة الطوارئ تشامبرز وكوسا وإلمور وتالابوسا.

والزوابع ظاهرة يصعب التنبؤ بحدوثها وتتكرر في الولايات المتحدة خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد.

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، سجلت 36 زوبعة في ولايتي ألاباما وميسيسيبي، أسفر عن مقتل شخصين.