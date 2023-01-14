في شهر واحد.. الصين تسجل قرابة 60 ألف حالة وفاة بسبب وباء كوفيد 19

أعلنت السلطات الصحية في الصين عن تسجيل ما يقرب من 60 ألف حالة وفاة جراء عدوى كوفيد 19 منذ بداية ديسمبر كانون الأول الماضي.

ويأتي هذا الإعلان بعد الانتقادات التي طالت الحكومة المركزية على خلفية عدم نشرها إحصاءات حول مدى انتشار العدوى في البلاد.

حصيلة الوفيات تضمنت 5503 أشخاص قضوا جراء الإصابة بمشاكل في الجهاز التنفسي بسبب كوفيد أما ال54.435 الآخرون فقد لقوا حتفهم بسبب أعراض أخرى مرتبطة أيضا بالوباء.

وقالت اللجنة الصحية إن هؤلاء الضحايا قضوا في المستشفيات ما يعني أن هناك احتمالا لتسجيل حالات وفاة أخرى خارج المؤسسات الصحية.

وكانت الصين قد أوقفت بداية ديسمبر الماضي الإعلان إحصائيات الإصابة والوفاة جراء كوفيد19 بعد أن قررت فجأة رفع القيود الرامية للحد من انتشار العدوى.

وأمام موقف بكين هذا، دعت منظمة الصحة العالمية ودول أخرى السلطات الصينية لإظهار شفافية أكبر بخصوص أعداد الإصابات خصوصا مع تفشي الوباء.