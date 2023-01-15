شركة إيني تعلن عن كشف جديد في مجال الغاز بشرق البحر المتوسط قبالة مصر

أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني يوم الأحد عن كشف جديد للغاز في حقل قبالة السواحل المصرية بشرق البحر المتوسط.

وتسعى إيني، التي تمتلك الحكومة حصة مسيطرة فيها، لاكتشاف مصادر غاز جديدة ضمن جهودها لتوفير بدائل تغطي كامل واردات الغاز الروسي بحلول عام 2025، وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت الشركة في بيان أن الاكتشاف الجديد يقع في بئر الاستكشاف نرجس-1 "ويمكن تنميته بالاستفادة من القرب من منشآت قائمة لإيني".

وتقع بئر نرجس-1 ضمن منطقة امتياز نرجس البحرية التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع في مصر وتشغلها شركة شيفرون التي تمتلك حصة 45 بالمئة فيها. وتمتلك إيني حصة 45 بالمئة، فيما تمتلك شركة ثروة للبترول المصرية حصة عشرة بالمئة.

تعمل "إيني" في مصر منذ عام 1954، من خلال شركة IEOC التابعة، وتعد الشركة حاليًا المنتج الرائد في مصر حيث يبلغ إنتاجها الأساسي من الهيدروكربونات حوالي 350.000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا. تماشياً مع استراتيجية "صافي صفر" بحلول عام 2050، تشارك "إيني" في سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري، بما في ذلك تطوير محطات CCS ومحطات الطاقة المتجددة والمواد الخام الزراعية للتكرير الحيوي وغيرها.