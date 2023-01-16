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مال وأعمال

البتكوين تتخطى عتبة 20 ألف دولار

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بقلم:  يورونيوز
إعلان للبتكوين في مبنى في هونغ كونغ، الصين. 2021
إعلان للبتكوين في مبنى في هونغ كونغ، الصين. 2021   -   حقوق النشر  AP Photo

يشهد سعر البتكوين ارتفاعا منذ أشهر، ما يعيد إحياء الحماسة في سوق العملات الافتراضية منذ إفلاس منصة "إف تي إكس" للعملات المشفرة.

بتخطيها العتبة الرمزية البالغة 20 ألف دولار ووصولها إلى 20845 دولارا صباح الاثنين، ارتفعت قيمة عملة البتكوين 5,2% مقارنة بمساء الجمعة وعادت إلى المستوى الذي كانت عنده في تشرين الثاني/نوفمبر، قبل إفلاس "إف تي إكس".

من جهة ثانية، تخطّت قيمة سوق العملات الافتراضية العتبة الرمزية البالغة ألف مليار دولار، وفقا لموقع Coingecko المتخصّص.

وقال سايمن بيترز المحلل في eToro إن ذلك يعود إلى العديد من الأسباب بما فيها "تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة".

وبالنسبة إلى تشارلي موريس، المحلل في ByteTree، تميل عملة البتكوين إلى الارتفاع عندما ينخفض الدولار، وهو ما كانت عليه الحال منذ أشهر. وقال موريس "خلال السنوات الماضية، كان انخفاض الدولار يعني ارتفاعا في البتكوين. الترابط بينهما الآن أقل قوة لكنّه ما زال موجودا".

المصادر الإضافية • أ ف ب