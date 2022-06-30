قواعدُ أوروبية جديدة لتتبع عمليات تحويل العملات المشفرة

وافق الاتحاد الأوروبي على اعتماد قواعد جديدة تُخضعُ تحويلات العملات المشفّرة للإجراءات ذاتها المتّبعة في مكافحة غسيل الأموال، وكما هو الحال بالنسبة للتحويلات المصرفية التقليدية

ووقّع مفاوضو الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مبدئياً، مساء أمس الأربعاء، على القواعد الجديدة بشأن عمليات نقل الأصول المشفّرة، مثل البتكوين، والتي تهدف إلى ضمان إمكانية تتبع عمليات تحويل العملات المشفرة، وحظر المعاملات المشبوهة.

وحين يتم تغيير أحد الأصول المشفرة، بات لزاماً تخزين المعلومات الخاصة بكل من المصدر والمستفيد على جانبي التحويل، وفقاً للقواعد الجديدة، كما يتعين على شركات التشفير تسليم هذه العمليات إلى السلطات التي تحقق في النشاطات المالية المشبوهة، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي بيان أصدرته عضو البرلمان الأوروبي، أسيتا كانكو، والتي كانت أحد المفاوضين، قالت: "منذ مدّة طويلة جداً، والأصول المشفّرة تحت مراقبة سلطات إنفاذ القانون لدينا"، مضيفة أنه من خلال إلزام مزودي التشفير على تقديم معلومات تعريفية لجميع معاملات الأصول الرقمية "سيكون صعباً للغاية إساءة استخدام الأصول المشفرة وسيتم حماية التجّار والمستثمرين الأبرياء، بشكل أفضل".

وتعمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي حالياً على وضع التفاصيل الفنية للقواعد الجديدة قبل حصولها على الموافقة النهائية.