بدء محاكمة غيابية للمعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا المقيمة في المنفى

بدأت محاكمة غيابية لزعيمة المعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا في مينسك الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية، وذلك في الوقت الذي يقوم نظام ألكسندر لوكاشنكو بقمع المعارضة.

وقالت الوكالة إنّ تيخانوفسكايا التي أعلنت فوزها في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2020 في بيلاروس، تواجه مجموعة من التهم بما في ذلك الخيانة العظمى و"التآمر للاستيلاء على السلطة" وإنشاء وقيادة منظمة متطرفة.