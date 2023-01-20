تعرف على أبرز أنواع الدبايات والمدرعات والمركبات القتالية التي قدمها الغرب لأوكرانيا حتى الآن

وسط مخاوف من هجموم روسي مكثف في الربيع المقبل، عززت الولايات المتحدة وحلفاؤها إمداداتها لأوكرانيا بالمركبات المدرعة والعتاد الثقيل والنوعي.

فيما يلي أبرز المركبات التي أرسلتها الحكومات أو التزمت بإرسالها إلى كييف، بناءً على مصادر مثل تقارير رويترز والمواقع الحكومية:

الولايات المتحدة الأمريكية

مركبة برادلي القتالية: مركبة مدرعة مجنزرة مزودة ببرج عيار 25 ملم يمكنها نقل ما يصل إلى سبعة جنود بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من الطاقم. وتلك المدرعة مزودة بمدفع قوي ويستخدمها الجيش الأمريكي لنقل القوات في ساحات القتال منذ منتصف الثمانينيات.

مركبات برادلي القتالية أمريكية الصنع Darko Bandic/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

نظام راجمة الصورايخ عالية الحركة هايمرس M142، وهي مركبة ذات عجلات يمكنها إطلاق صواريخ متعددة.

M142 راجمة الصورايخ عالية الحركة هايمرس Aaron Favila/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

ناقلات جنود مدرعة من طراز سترايكر، مركبة مدرعة بعجلات يمكن تهيئتها للتعامل مع أي شيء من حمل المشاة إلى عمليات الإجلاء الطبي.

بالإضافة إلى مئات المركبات المقاومة للألغام ومحمية من الكمائن وللمركبات المدولبة متعددة المهام ذات قدرة تنقل عالية. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الخميس أنها سترسل مئات المركبات المدرعة بالإضافة إلى صواريخ وقذائف مدفعية إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.5 مليار دولار.

ألمانيا

مدفعية هاوتزر Panzerhaubitze 2000 ذاتية الدفع: مركبة مدرعة مجنزرة مزودة بمدفع 155 ملم.

مدفعية هاوتزر Panzerhaubitze 2000 ذاتية الدفع المصنوعة في ألمانيا Michael Sohn/AP

مركبة مشاة ماردر Marder القتالية: حاملة أفراد مدرعة مجنزرة مزودة بمدفع آلي 20 ملم وقاذفات صواريخ ميلان MILAN المضادة للدبابات. وقالت برلين في يناير كانون الثاني إنها تريد إرسال 40 بحلول نهاية مارس آذار.

حاملة الأفراد المجنزرة الألمانية من طراز ماردر Michael Sohn/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز زوزانا Zuzana 2 وكذلك من طراز RCH 155. وكذلك مركبات دنغو محمية من الكمائن ومقاومة للألغام وايضا ناقلات جنود من طراز M113.

بالإضافة إلى ذلك ، التزمت ألمانيا بإرسال مجموعة من شاحنات النقل والمدرعات والمركبات الطبية ومركبات دعم المشاة الأخرى.

لكن الجدل الأكبر يكمن بأن الحكومة الألمانية لم تحسم أمرها بعد فيما إذا كانت ستسلم دبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا، أو ستسمح لشركائها الغربيين بإعطاء هذا الطراز من الدبابات الألمانية الصنع التي بحوزتهم إلى أوكرانيا.

بريطانيا

دبابة تشالنجر 2 القتالية: وهي دبابة مجنزرة بمدفع قطره 120 ملم. قالت لندن إنها سترسل سربًا أو 14 دبابة.

دبابة بريطانية من طراز "تشالنجر 2" في معسكر تابا في إستونيا19/01/2023 Pavel Golovkin/AP

مدفعية ذاتية الدفع من طراز "AS90" عيار 155 ملم.

مدفعية من طراز AS90 ذاتية الدفع ومن صنع بريطاني DAN CHUNG/AP

مركبة حاملة أفراد مصفحة بولدوغ FV432: مركبة مجنزرة يمكن تهيئتها لحمل المشاة أو تشغيل سيارة إسعاف أو مجموعة من الاستخدامات الأخرى.

مركبة حاملة أفراد مصفحة بولدوغ FV432 من صنع بريطاني Twitter @Biloshytsky Oleksiy Biloshytskiy

بالإضافة إلى ذلك ، قال وزير الدفاع في يناير/ كانون الثاني إن أحدث صفقة قدمتها بريطانيا ستشمل "مئات المركبات المدرعة والمحمية الأخرى التي سيتم إرسالها أيضًا بما في ذلك بولدوغ".

دبابة تشالنجر 2 Pavel Golovkin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

فرنسا

مركبة AMX 10-RC القتالية المصفحة، وغالبًا ما توصف بأنها مدمرة دبابة.

مدفعية هاتزر قيصر Caesar، ذاتية الدفع وومن صنع فرنسي، ولها مدفع 155 ملم.

مدفعية هاوزتز قيصر ذاتية الدفع، من صنع فرنسي Libkos/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

بولندا

دبابة ليوبارد 2: دبابة قتال ألمانية الصنع تعد واحدة من أكثر الدبابات استخدامًا في الغرب. وقالت وارسو إنها مستعدة لإرسال 14 دبابة، وإنها قد ترسلها لأوكرانيا حتى بدون موافقة برلين إن لزم الأمر. وتشترط ألمانيا على الدول التي زودتها بدبابات ليوبارد القتالية أن تأخذ الموافقة من ألمانيا قبل أن تعطي هذه الدول الدبابات إلى جهة ثالثة.

دبابة ليوبارد ألمانية الصنع Michael Sohn/

دبابة قتال من طراز T-72: وهي من الحقبة السوفيتية، ولا تزال مستخدمة من قبل جيوش أوروبا الشرقية التي كانت في نطاق النفوذ السوفيتي ودول أخرى حول العالم.

دبابة T-72 سوفييتية الصنع لا تزال جيوش أوروبا الشرقية وجيوش أخرى حول العالم تستخدمها AP Photo

بالإضافة إلى ذلك ، أرسلت بولندا 42 عربة قتالية للمشاة.

سلوفاكيا

مركبة قتال مصفحة للمشاة من طراز BVP-1، وهي مركبة برمائية قتالية خفيفة مجنزرة مزودة بمدفع 73 ملم.

السويد

نظام مدفعية آرتشر: مدفع بعجلات ذاتي الحركة. بالإضافة إلى مركبات قتالية أخرى

مدفية آرتشر من صنع سويدي AP Photo

الدنمارك

مدفعية هاوتزر قيصر ذاتية الدفع المصنوعة في فرنسا.

كندا

ناقلات الأفراد المدرعة من طراز سيناتور.

ناقلة أفراد مدرعة سيناتور من صنع كندي CARLOS OSORIO/REUTERS

هولندا

قالت وزيرة الدفاع كايسا أولونغرين في يناير / كانون الثاني إنها واثقة من إيجاد حل لتزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية الحديثة، لكنها أوضحت أن بلادها، التي استأجرت دبابات ليوبارد 2 من ألمانيا، ستحتاج إلى ضوء أخضر من برلين قبل أن تقرر ما إذا كانت ستساهم.