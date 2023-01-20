روبوت محلي صيني يشارك في إجراء عملية جراحية لطفل

أجريت في الصين أول جراحة عامة لطفل بمساعدة روبوت محلي الصنع في مركز شنغهاي الطبي للأطفال يوم الثلاثاء. من المتوقع أن تكسر هذه الحالة الرائدة الاحتكار الأجنبي للروبوتات الجراحية وتوفر خيارات جراحية أكثر أمانًا وبأسعار معقولة بالنسبة للصينيين.

بدأت العملية في الساعة العاشرة صباحاً، بعد أن أكمل الأطباء مفاغرة الأمعاء، بعدها شارك الروبوت الذي يمتلك يمتلك أذرع كأذرع الأخطبوبط في العملية.

استغرق وقت إجراء العملية حوالي 8 ساعات، وكانت صعبة للغاية. يمكن أن تساعد إضافة الروبوتات الجراحية في تقليل أعباء عمل الاطباء وتحسين دقة ومرونة العمليات الجراحية.

يعتبر هذا الروبوت طفرة تكنولوجية وكذلك قد يزيح الاحتكار الأجنبي، كما أن له مزايا تتمثل في قدرته على إجراء الجروح الصغيرة، وبالتالي تقليل النزيف والشفاء بشكل أسرع.

قال مركز شنغهاي الطبي للأطفال إنه سيختبر الروبوت الجديد المصنوع محلياً في المزيد من المجالات للمساعدة في تطوير الأجهزة الطبية المتقدمة المصنوعة في الصين.