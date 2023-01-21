في مظاهرة على هامش معرض "الأسبوع الأخضر".. مزارعون ألمان يجوبون شوارع برلين بالجرارات

شهدت العاصمة الألمانية برلين اليوم مظاهرة حاشدة على هامش معرض "الأسبوع الأخضر" للأغذية والمنتجات الزراعية. وتوجه 55 جرارا (تراكتور) قادمة من عدة اتجاهات نحو بوابة براندنبورغ، المعلم الرئيسي في قلب برلين.

ودعت رابطات المزارعين وجمعيات لحماية الطبيعة والرفق بالحيوان إلى هذه المظاهرة، من أجل المطالبة بتغيير جذري في قطاع الزراعة في ألمانيا. وتوقع المنظمون أن يحضر حوالي عشرة آلاف شخص إلى المظاهرة.

وانضم المحتجون تحت مبادرة أطلق عليها "لقد سئمنا"، ورفعوا مطالب عدة من بينها إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المنتوجات الغذائية التي تنتج بطرق رفيقة بالبيئة، وإلى تقليل المساحات المخصصة لزراعة أعلاف الحيوانات وتخصيص المزيد من المساحات لزراعة الغذاء المخصص للبشر بدل ذلك. كما طالب المحتجون بإعطاء منتجي المواد الغذائية والمزارعين اسعارا عادلة مقابلة منتجاتهم.

وكان المحتجون قد سلموا ملاحظة احتجاجية لوزير الزراعة الألماني جيم أزديمير (حزب الخضر) عند وصولهم إلى برلين. وقالت متحدثة باسم المبادرة الاحتجاجية إنهم يتوقعون أن يقوم الوزير أوزديمير والحكومة الاتحادية بعمل المزيد لصالح القطاع الزراعي.

وتقام هذه المظاهرة منذ عدة أعوام تزامنا مع بدء معرض "الأسبوع الأخضر" السنوي، والذي فتح أبوابه للزوار أمس الجمعة.