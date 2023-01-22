الشرطة اليونانية تعلن عدم العثور على أي قنبلة على متن طائرة راين اير قادمة من بولندا بعد إنذار

أعلنت الشرطة اليونانية الأحد أنها لم تعثر على متفجرات على متن طائرة "راين اير" كانت تقوم برحلة بين بولندا واليونان، بعد تلقي انذار بوجود قنبلة.

وقالت الشرطة في بيان انه "لم يتم العثور على اي جسم مشبوه" بعد تفتيش الركاب والطائرة.

قال مسؤولون يونانيون إن طائرة البوينغ 737 القادمة من كاتوفيتشي وعلى متنها 190 شخصا حطت في أثينا بمواكبة مقاتلتين من طراز إف -16، بعد أن واكبتها مقاتلتان مجريتان في وقت سابق.

وقال مدير العلاقات العامة في مطار كاتوفيتشي بيوتر أدامزيك إن سلطات المطار تلقت اتصالا هاتفيا بوجود قنبلة على متن الطائرة أثناء تحليقها فوق سلوفاكيا.

وصرح لفرانس برس أنه "بعد اقلاع الطائرة ورد اتصال إلى مركز المعلومات في المطار حول احتمال وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة".

وكانت الطائرة حطت في موقع معزول على مدرج مطار أثينا الدولي قبيل الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش بعد تأخر ساعتين ونصف الساعة عن موعدها.

وأضافت "كان على متن الطائرة 190 شخصا من بينهم افراد الطاقم. وسيتم تفتيش الطائرة بعد الركاب".

مع اقتراب الطائرة من أثينا، تم تحويل مسارها فوق البحر كإجراء احترازي.

وقال مدير العلاقات العامة في مطار كاتوفيتشي بيوتر أدامزيك إن سلطات المطار تلقت اتصالا هاتفيا بوجود قنبلة على متن الطائرة أثناء تحليقها فوق سلوفاكيا.

وصرح لفرانس برس انه "بعد اقلاع الطائرة ورد اتصال الى مركز المعلومات في المطار حول احتمال وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة".

وأضاف "اتصلنا ببرج المراقبة الذي اتصل بدوره بالطيارين".