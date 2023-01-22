English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

ألمانيا

وزير المالية الألماني يحذر من الانفصال السريع عن السوق الصينية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر   -   حقوق النشر  AP Photo

نُقل عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قوله يوم الأحد إنه على ألمانيا تقليص اعتمادها على الصين بشكل تدريجي لأن فك الارتباط بالسوق الصينية سيؤدي إلى فقد وظائف في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتعمل ألمانيا على استراتيجية جديدة تجاه الصين تنظر إلى العلاقات بشكل أكثر واقعية وتهدف إلى تقليل الاعتماد على القوة الاقتصادية العظمى في آسيا والتي تعد الشريك التجاري الأول للبلاد منذ عام 2016.

ونقلت صحيفة فيلت ام زونتاج عن ليندنر قوله إن "فصل اقتصادنا عن السوق الصينية لن يكون في مصلحة الوظائف في ألمانيا".

وقال فيلت إنه لا بد وأن تصبح مناطق وأسواق العالم الأخرى تدريجيا أكثر أهمية للأعمال الألمانية خلال السنوات والعقود القادمة.

وأضاف "لا بد من تحسين الظروف السياسية من أجل ذلك".

المصادر الإضافية • رويترز