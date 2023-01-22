لاتفيا واستونيا وليتوانيا تحث ألمانيا على تزويد أوكرانيا بدبابات

لاتفيا واستونيا وليتوانيا تحث ألمانيا على تزويد أوكرانيا بدباباتمحادثة
وجهت دول البلطيق، لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، دعوة مشتركة إلى ألمانيا يوم السبت لإرسال دباباتها الرئيسية إلى أوكرانيا، مما يزيد من الضغط على برلين للتحرك بشكل أسرع لمساعدة كييف في حربها ضد روسيا.
وقال وزير خارجية إستونيا على تويتر "نحن وزراء خارجية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ندعو ألمانيا لتزويد أوكرانيا الآن بدبابات ليوبارد.
"هذا ضروري لوقف العدوان الروسي ومساعدة أوكرانيا واعادة السلام إلى أوروبا بسرعة. ألمانيا عليها مسؤولية خاصة في هذا الصدد باعتبارها القوة الأوروبية الرائدة".
وصدر هذا البيان بعد يوم من عدم توصل ألمانيا والحلفاء الغربيين إلى قرار بشأن ما إذا كانت برلين ستوافق على إرسال دباباتها من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا أو السماح للدول الأخرى التي تملكها فعل ذلك.
وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي مخاوف في دول البلطيق الصغيرة، وكلها أعضاء في حلف شمال الأطلسي، من تعرضها أيضا لهجوم من موسكو.
روسيا تتحدث عن إحراز مزيد من التقدم في منطقة زابوريجيا الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد ولليوم الثاني على التوالي أن قواتها تقوم بتعزيز مواقعها في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع "خلال العمليات الهجومية في اتجاه زابوريجيا، تسيطر وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على المزيد من المواقع وتحقق تقدما على الأرض".
وأضافت أنها تسببت في خسائر بشرية ودمرت معدات من بينها مركبات قتالية أوكرانية ومدافع هاوتزر وصاروخين أمريكيين من طراز هيمارس.
روسيا تقول إنها تتقدّم باتجاه بلدتين في منطقة زابوريجيا
يتقدّم الجيش الروسي باتجاه بلدتَين في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا حيث اشتدت الاشتباكات مع قوات كييف هذا الأسبوع، على ما أفاد الأحد فلاديمير روغوف، أحد قادة سلطات الاحتلال المحلية التي شكلتها موسكو.
وقال روغوف لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي "الجبهة متحركة خصوصا في اتجاهين: أوريخيف وغوليايبول".
وتقع هاتان البلدتان اللتان كانت كل منهما تضم قبل الحرب حوالى 15 ألف نسمة، تواليا على مسافة 65 كيلومترا و100 كيلومتر جنوب شرق زابوريجيا، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه وتسيطر عليها القوات الأوكرانية.
وارسو تنتقد رفض برلين تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا
اعتبر رئيس الوزراء البولندي الأحد ان رفض برلين تزويد كييف دبابات ثقيلة طراز ليوبارد هو أمر "غير مقبول"، الامر الذي تطالب به أوكرانيا لصد الهجوم الروسي.
وقال ماتيوس مورافيسكي لوكالة الأنباء البولندية إن "موقف ألمانيا غير مقبول. لقد مر ما يقرب من عام على بدء الحرب. يموت أبرياء كل يوم. القنابل الروسية تدمر المدن الأوكرانية. تتم مهاجمة المدنيين وقتل النساء والأطفال".
وتأتي تصريحاته بعد يومين من اجتماع شاركت فيه نحو خمسين دولة في قاعدة رامشتاين الجوية الاميركية بهدف اتخاذ قرار حول تقديم مساعدة عسكرية إضافية الى كييف.
المستشار الألماني: فرنسا وألمانيا ستواصلان دعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا"
قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد الى جانب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "سنواصل تقديم كل الدعم الذي تحتاج اليه أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا".
واضاف شولتس خلال احتفال في السوربون في الذكرى الستين لتوقيع معاهدة المصالحة بين ألمانيا وفرنسا، "معا، بوصفنا أوروبيين، بهدف الدفاع عن مشروعنا للسلام الأوروبي".
وأكد أن "مستقبل" أوروبا يعتمد على "المحرّك" الفرنسي-الألماني.
حليف لبوتين: إمداد الغرب لكييف بأسلحة جديدة سيؤدي لكارثة عالمية
قال حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد إن إمداد كييف بأسلحة هجومية من شأنها تهديد الأراضي الروسية سيؤدي إلى كارثة عالمية ويجعل الحجج المناهضة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل واهية.
وحذر فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) من أن دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا سيقود العالم إلى "حرب مروعة".
وكتب على تطبيق تيليجرام "إذا قدمت واشنطن ودول حلف شمال الأطلسي أسلحة ستستخدم لضرب مدن ومحاولة الاستيلاء على أراضينا... فسيؤدي ذلك إلى إجراءات انتقامية باستخدام أسلحة أكثر قوة".
وأضاف "الحجج التي تساق بشأن عدم استخدام القوى النووية من قبل لأسلحة دمار شامل في صراعات محلية ستكون واهية. لأن هذه الدول لم تواجه من قبل وضعا كان فيه ثمة تهديد لأمن مواطنيها وسلامة أراضيها".
فاغنر الروسية سترسل لكييف جثث جنود أوكرانيين قتلوا في سوليدار
أفاد موقع على الإنترنت مرتبط بمؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين بأن المجموعة تعتزم إرسال جثث جنود أوكرانيين، قتلوا خلال المعارك في بلدة سوليدار التي سيطرت عليها، إلى مناطق واقعة تحت سيطرة أوكرانيا.
وقالت فاجنر في 11 يناير كانون الثاني إنها سيطرت على سوليدار. وقالت السلطات التي نصبتها روسيا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا قبل أيام إنها تسيطر على البلدة التي دارت فيها معارك عنيفة.
ونقل موقع ريا فان الإلكتروني، التابع للمجموعة الإعلامية التي يمتلكها بريجوجين، عن أحد قادة فاجنر قوله إنه سيتم إرسال الجثث من سوليدار إلى مناطق تسيطر عليها أوكرانيا في أربع أو خمس قوافل تضم إجمالا نحو 20 شاحنة.
ولم يذكر التقرير المنشور يوم السبت عدد الجثث التي سيتم إعادتها إلى السلطات الأوكرانية، لكنه قال إن القوات الأوكرانية مُنيت بخسائر فادحة في سوليدار.
وزير الدفاع الألماني الجديد يزور أوكرانيا قريبا
قال وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس إنه يعتزم زيارة أوكرانيا قريبا في الوقت الذي تواجه فيه برلين ضغوطا للسماح بتزويد كييف بدبابات ألمانية الصنع.
وقال بيستوريوس لصحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية في مقابلة نُشرت يوم الأحد "الأمر المؤكد هو أنني سأسافر إلى أوكرانيا بسرعة. ربما حتى خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".
ولم تتوصل ألمانيا والحلفاء الغربيون يوم الجمعة إلى قرار بشأن ما إذا كانت ألمانيا ستوافق على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا أو تسمح للدول الأخرى التي تملك هذه الدبابات بالقيام بذلك على الرغم من مناشدات أوكرانيا تزويدها بدبابات حديثة لتعزيز جهودها الدفاعية.
مسؤولون: روسيا تكثف قصف مناطق خارج دونباس بأوكرانيا
قال مسؤولون من منطقتي زابوريجيا وسومي الأوكرانيتين يوم السبت إن روسيا كثفت قصفها لمناطق واقعة بشرق أوكرانيا خارج خط المواجهة الرئيسي في منطقة دونباس الصناعية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن هجوما شنته في الآونة الأخيرة جعل قواتها تحتل مواقع مميزة بشكل أكبر على طول خط جبهة زابوريجيا وهو ما وصفه مسؤولون عسكريون أوكرانيون بأنه مبالغة.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقارير ساحة القتال.
ومنذ شن أوكرانيا هجوما مضادا جريئا في أواخر أغسطس آب ، تركز القتال في دونباس التي تشمل معظم مناطق لوجانسك ودونيتسك التي تسيطر عليها روسيا جزئيا والتي تقول موسكو أنها ضمتها.