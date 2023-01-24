زيلينسكي يعلن عن تغييرات في رأس هرم السلطة الأوكرانية في حملة على الفساد

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن تغييرات في المناصب العليا في الحكومة والأقاليم وقال إنها ستتم قريباً.

وبعد تقارير تحدثت عن فساد ورشى، اعترف الرئيس بأن هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب، في مرحلة حساسة نوعاً ما من الحرب بالنسبة إلى كييف، خصوصاً مع فشل الداعمين والحلفاء الغربيين بتزويد كييف بأسلحة ثقيلة، أبرزها دبابات ليوبارد 2 الألمانية.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن زيلينسكي يخوض معركة جديدة على الفساد، وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة، وهي إجراءات يرغب الرئيس في اتخاذها، قبل الربيع المقبل، الذي من المتوقع أن يشهد تصاعداً في وتيرة النزاع العسكري مع موسكو.

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