مجموعة غولدمان ساكس تعتزم تقليص استثمارات إدارة الأصول بعد تأثيرها على الأرباح

قال مسؤول تنفيذي بمجموعة غولدمان ساكس إنك لرويترز إن ذراع إدارة الأصول ستخفض بشكل كبير الاستثمارات البديلة المقدرة بنحو 59 مليار دولار نظرا لتأثيرها على أرباح البنك.

وأوضح جوليان سالزبري كبير مسؤولي استثمار إدارة الأصول والثروات في غولدمان ساكس في مقابلة إن عملاق وول ستريت يخطط للتخلي عن مراكز على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وقال سالزبري "أتوقع أن أرى تراجعا ملموسا عن المستويات الحالية... لن تصل إلى الصفر لأننا سنواصل الاستثمار فيها وعلى صلة بها، عكس الصفقات الفردية في الميزانية العمومية".

‭ ‬ وكان الربع الرابع سيئا لغولدمان إذ أنه تخلف عن مستهدفاته للأرباح بهامش كبير. وشأنه شأن بنوك أخرى تكافح في ظل تراجع صفقات الشركات، تخلى غولدمان عن أكثر من ثلاثة آلاف موظف في أكبر جولة شطب للوظائف منذ الأزمة المالية عام 2008.

وقال سالزبري إن البنك سيقدم مزيدا من التفاصيل حول خطة الأصول الخاصة به خلال يوم المستثمر الخاص بجولدمان ساكس في 28 فبراير-شباط. ويمكن أن تشمل الأصول البديلة الأسهم الخاصة أو العقارات بدلا من الاستثمارات التقليدية كالأسهم والسندات.

وتراجع صافي إيرادات إدارة الأصول والثروات في بنك غولدمان ساكس 39 في المائة إلى 13.4 مليار دولار في 2022، وهبطت إيراداتها من استثمارات الأسهم والديون بنسبة 93 في المائة و63 في المائة على التوالي، وفقا لنتائج أرباحها التي أعلنتها الأسبوع الماضي.