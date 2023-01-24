فنزويلا: مادورو يدعم مشروع العملة المشتركة مع الأرجنتين والبرازيل

أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الاثنين، عن دعمه لخطط البرازيل والأرجنتين لتبني عملة مشتركة، وعن رغبته في انضمام بلاده إلى هذا المشروع.

وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، المنصب حديثا لولاية ثانية، قد أعلن عن مقترح إنشاء عملة موحدة بين بلاده والأرجنتين خلال زيارته لبوينس آيرس والتي بدأت يوم الأحد.

وتحدث مادورو إلى الآلاف من أنصاره، بعد ساعات من تنظيم احتجاج، آخر، ضد إدارته، حيث نزل المتظاهرون إلى الشوارع للمطالبة برواتب أفضل.

وقال إن هناك خطة لحماية دخل العمال في الأشهر القليلة المقبلة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وإتهم مادورو "الجناح اليميني" الفنزويلي بمناهضته للحكومة وجعلها تبدو وكأنها "بدأت دوامة العنف من جديد".

على غرار الاحتجاجات الأخيرة، دعا عمال القطاع العام إلى مظاهرات في كاراكاس للمطالبة بزيادة كبيرة في الأجور، للمساعدة في استعادة القوة الشرائية، التي قوضها التضخم وإنخفاض قيمة العملة.

ومن المتوقع أن يناقش زعماء أمريكا الجنوبية اقتراح العملة المشتركة في قمة الكتلة الإقليمية، "CELAC"، في بوينس آيرس في 24 يناير/كانون الثاني.