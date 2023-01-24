ماسك: السعوديون أرادوا تحويل تسلا لشركة خاصة قبل أن يتراجعوا

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إنه كان على يقين من حصوله على دعم ممولين سعوديين في 2018 لتحويل تسلا إلى شركة خاصة، لكنهم تراجعوا لاحقا عن التزامهم.

وفي أثناء نظر قضية بمحكمة اتحادية بسان فرانسيسكو، أخبر ماسك محامي المستثمرين نيكولاس بوريت بأنه التقى في 31 يوليو-تموز 2018 بممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية السعودي) بمصنع تسلا في مدينة فريمونت بولاية كاليفورنيا.

واعترف إيلون ماسك بأنه لم يناقش سعر الاستحواذ مع ممثلي الصندوق السعودي، لكنه قال إنهم أوضحوا أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لإتمام صفقة الشراء.

وقال ماسك "أراد صندوق الاستثمارات العامة صراحة تحويل تسلا إلى شركة خاصة"، مضيفا أن ياسر الرميان محافظ الصندوق تراجع بعد ذلك عن التزامه.

وأردف "لقد كنت مستاء للغاية لأنه كان واضحا في دعمه لتحويل تسلا إلى شركة خاصة عندما التقينا، والآن تراجع فيما يبدو". ولم يرد محامو الرميان بعد على طلب رويترز للتعليق.

وقال محامي المستثمرين للمحكمة إن الأدلة المكتوبة لا تدعم ادعاء ماسك بأن الصندوق السعودي تعهد له بتحويل تسلا لشركة خاصة، مضيفا أن محضر الاجتماع الذي عُقد بين ماسك والسعوديين أظهر أنهم أرادوا معرفة المزيد عن خطته.

ويدافع ماسك عن نفسه من الاتهامات الموجهة له بالاحتيال على المستثمرين عندما نشر تغريدة في السابع من أغسطس آب 2018 قال فيها إن "التمويل مضمون" لتحويل تسلا لشركة خاصة بسعر 420 دولارا للسهم. ويقول المستثمرون إنهم خسروا ملايين الدولارات نتيجة لتغريدات ماسك.