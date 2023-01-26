بحضور السيسي.. الهند تحتفل بيوم الجمهورية بعرض عسكري ضخم

رغم الجو البارد والضبابي في العاصمة الهندية نيودلهي، تجمع عشرات الآلاف الخميس لمشاهدة عرض ضخم يستعرض القدرة الدفاعية للبلاد والتراث الثقافي في شارع كارتافيا باث الاحتفالي الذي تم تجديده حديثاً.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضيفاً رسمياً في الهند بمناسبة يوم الجمهورية، الذي يصادف ذكرى اعتماد دستور البلاد في 26 يناير 1950، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من حصولها على الاستقلال من الحكم الاستعماري البريطاني.

كما انضمت فرقة مكونة من 144 فرداً وكتيبة مسيرة من القوات المسلحة المصرية إلى كتائب الجيش والشرطة الهندية للمشاركة في العرض.

ظهر السيسي إلى جانب الرئيس الهندي دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي كان يرتدي عمامة بألوان الزعفران والأصفر التي ترمز إلى الألوان القومية الهندوسية.

جنود الجيش المصري يسيرون في شارع كارتافيا باث الاحتفالي خلال احتفالات الهند بيومها الوطني في نيودلهي، الهند، الخميس 26 يناير 2023 Manish Swarup/AP

كما شارك في الاحتفالية العشرات من النساء والرجال وتلاميذ المدارس والراقصين الشعبيين بفساتين ملونة لتأدية رقصات ثقافية وتراثية في الشارع وسط هتافات كبيرة من الحضور.

فيما يخص الجانب العسكري، تم عرض مدافع هاوتزر ودبابات وصواريخ كروز تفوق سرعة الصوت وصواريخ مضادة للدبابات وناقلات جند مدرعة، حيث سار مئات الرجال من كتائب الشرطة والجيش.

بالإضافة إلى فوج آخر من الفرسان على ظهر الجمال بقيادة فرقة تحمل الأبواق النحاسية اللمّاعة.

وانتهى العرض الذي استمر 90 دقيقة باستعراض جوي شارك فيه 75 مقاتلة من القوات الجوية، بما في ذلك مقاتلات رافال الفرنسية وطائرات نقل وطائرات هليكوبتر.

وتم تطوير شارع راجباث، الذي بناه حكام الهند البريطانيون السابقون، كجزء من احتفالات الهند بالذكرى الـ75 على استقلالها في العامين الماضيين. وتصطف على جانبيها مروج ضخمة وقنوات مائية وصفوف من الأشجار، وقد أعيدت تسميتها "كارتافيا باث" التي تعني "مسار الواجب".

وعادة ما تقوم الهند بدعوة القادة الأجانب لمشاهدة العرض كتقليد سنوي. وقد كان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند ضيف الشرف في عام 2016 وحضره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2015. وشاهد عشرة من قادة جنوب شرق آسيا العرض في عام 2018.