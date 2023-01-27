مقتل 7 أشخاص وجرح 10 في إطلاق نار بكنيس يهودي في القدس الشرقية

قُتل سبعة أشخاص على الأقلّ بإطلاق نار وقع مساء الجمعة خارج كنيس يهودي في حيّ استيطاني بالقدس الشرقية المحتلّة ونفّذه مسلّح "تمّ تحييده"، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.أعقب غارة دامية في الضفة الغربية في اليوم السابق.

وأكّد متحدّث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس أنّ "سبعة أشخاص قتلوا" في الهجوم الذي وقع في مستوطنة نيفي يعقوب (النبي يعقوب)الذي يعتبر حيا الاستيطاني داخل الاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة واستهدف أشخاصا يهود خارج كنيس ً أثناء يهودي بعد صلاة بدء السبت اليهودي.

وقالت الشرطة في بيان "وقع هجوم إرهابي خارج كنيس يهودي في القدس... تمّ في مكان الحادث تحييد منفّذ إطلاق النار وهناك انتشار لعدد كبير من قوات الشرطة في الموقع".

وفي بيان ثان أوضحت الشرطة أنّه "مساء اليوم، قرابة الساعة 20:30 (18:30 ت غ)، وصل إرهابي إلى كنيس يهودي فيحي نيفي يعقوب في القدس وأطلق النار على عدد من الأشخاص في الموقع".

وأضاف البيان أنّ "قوات الشرطة وصلت سريعاً إلى مكان الحادث واشتبكت مع الإرهابي وأطلقت النار عليه وتمّ تحييد الإرهابي".

واظهرت وسائل الإعلام سيارة تويوتا بيضاء قالت إن منفذ الهجوم استقلها وحاول الفرار، لافتة الى أن المهاجم فلسطيني من مخيم شعفاط في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها اسرائيل، ويحمل بطاقة الاقامة الاسرائيلية في المدينة.

وقالت إن لا سوابق له ولا علاقة بأي تنظيم أو فصيل فلسطيني.

وزار المكان وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير اليميني المتطرف ورفض التحدث إلى الصحافيين بحجة حفاظه على قدسية السبت.

وقال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي في بيان بالعربية "هذا هجوم صعب ومعقد ويحوي عددا كبيرا من الضحايا. نجري حاليًا أنشطة مسح وتمشيط في المنطقة لاستبعاد احتمال وجود المزيد من المشتبه بهم المتورطين في الهجوم الإرهابي يتجولون في المنطقة".

وأضاف "تم تحييد الإرهابي من قبل أفراد شرطة ومتطوع في شرطة إسرائيل، ومنعوا هجومًا أكبر مع تحييد الإرهابي".

وقال فادي دكيديك، المسعف في "نجمة داود الحمراء" لفرانس برس "إن هذا هجوم إرهابي خطير للغاية".

وبحسب نجمة داوود الحمراء فإنّ عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص، من بينهم رجل يبلغ 70 عاماً وفتى يبلغ 14 عاماً.

وفي موقع الهجوم، قال لفرانس برس ماتانيل آلماليم، وهو طالب يبلغ 18 عاماً ويقطن بالقرب من الكنيس "سمعت إطلاق نار كثيفا".

واشنطن تدين الهجوم

دانت الولايات المتّحدة بشدّة الهجوم المسلّح، وأعربت عن تضامنها مع إسرائيل قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى المنطقة.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين "هذا مروّع للغاية (...) إنّنا ندين بأشدّ العبارات هذا الهجوم الإرهابي الواضح. التزامنا أمن إسرائيل يبقى صارماً، ونحن على اتّصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين".

وأضاف "نحن نتضامن مع الشعب الإسرائيلي".

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن الرئيس جو بايدن طلب من فريقه للأمن القومي "تقديم كل الدعم المناسب لمساعدة الجرحى وتقديم مرتكبي هذه الجريمة المروعة إلى العدالة".

وأضافت في بيان "الولايات المتحدة ستقدم الدعم الكامل لحكومة إسرائيل وشعبها".

على صعيد متصل، أكّد المتحدّث باسم الخارجية أنّ هذا الهجوم لن يغيّر في برنامج رحلة بلينكن إلى المنطقة.

ويبدأ بلينكن الأحد زيارة تستمر حتى الثلاثاء وتشمل كلا من مصر وإسرائيل والضفة الغربية.

وبحسب باتيل فإنّ بلينكن سيناقش "الخطوات التي يتعيّن اتّخاذها لتهدئة التوترات".

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة عن "إدانته الشديدة" للهجوم، ووصفه بأنه "شنيع" لاسيما وأنه وقع في يوم إحياء ذكرى المحرقة، وفق ما أورد المتحدث باسمه في بيان.

وقال ستيفان دوجاريك "إنه من الشنيع للغاية أن الهجوم استهدف مكان عبادة، وفي اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست".

وزير خارجية بريطانيا يدين الهجوم

أدان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الهجوم.

وقال كليفرلي في بيان عبر موقع تويتر "الهجوم على مصلين في معبد في يوم ذكرى المحرقة (الهولوكوست) و(عشية) السبت (يوم الراحة الأسبوعية لليهود)، أمر مروع. نقف مع أصدقائنا الإسرائيليين".

فرنسا تدين "الهجوم الإرهابي المروّع"

دانت فرنسا مساء الجمعة "الهجوم الإرهابي المروّع" في القدس الشرقية.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "هذا الهجوم على مدنيين في وقت الصلاة وفي اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة، شنيع للغاية".

الإمارات تدين هجوم الجمعة على معبد يهودي بالقدس

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية نقلا عن بيان لوزارة الخارجية أن الإمارات تدين الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على أطراف القدس.