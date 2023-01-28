البيلاروسية سابالينكا تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة محققة أول ألقابها الكبرى

شقت أرينا سبالينكا طريقها إلى أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى للتنس في أستراليا المفتوحة بعد فوزها 4-6 و6-3 و6-4 على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة 22 في نهائي مثير بين اثنتين من صاحبات الضربات القوية في منافسات السيدات يوم السبت.

ويعني هذا الانتصار الحادي عشر على التوالي هذا العام، أن لاعبة بيلاروس ستعود للمركز الثاني في التصنيف العالمي خلف البولندية إيجا شيانتيك، لتجني ثمار تطور استقرارها الذهني لتظهر كتهديد حقيقي في البطولات الكبرى.

ومع السماح للاعبي روسيا وبيلاروس بالمنافسة كرياضيين فرديين بدون انتماء وطني في ملبورن بارك بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، أصبحت سبالينكا أيضا أول لاعبة محايدة تفوز ببطولة كبرى.

وسقطت سبالينكا على الأرض من الفرحة بعد الفوز وذهبت إلى نصف ملعب ريباكينا لتعانقها قبل أن تصعد للمدرجات لاحتضان فريقها المعاون.

أرينا سابالينكا عقب المباراة AP Photo

وقالت سبالينكا التي تسلمت الكأس من المصنفة الأولى عالميا سابقا بيلي جين كينج "شكرا جزيلا لكم على هذه الأجواء المذهلة. بالطبع شكرا لفريقي الأكثر جنونا في اللعبة، أود قول ذلك.

لقد مررنا بالكثير من الانكسارات العام الماضي، لقد عملنا بجدية للغاية."أتمنى العودة العام المقبل لتقديم أداء أفضل، وأنتم يا رفاق تساندوني وتدعمونني أكثر".

مباراة عصيبة

وتقدمت ريباكينا المولودة في روسيا 3-1 بأريحية بعدما فقدت سبالينكا إرسالها بخطأ مزدوج في ضربة الإرسال وضربة أمامية خارج الملعب، لكن لاعبة قازاخستان تعرضت للضغط وسمحت لمنافستها بالتعادل في المجموعة الافتتاحية 4-4.

وردت ريباكينا على الفور وزادت من حرارة المباراة في ظروف عاصفة في ملعب رود ليفر لتكسر إرسال منافستها مرة اخرى عندما ارتكبت سبالينكا خامس خطأ مزودج في ضربة الإرسال لتحسم المجموعة بإرسال قوي ردته لاعبة بيلاروس في الشبكة.

وكانت هذه المرة الأولى التي تخسر فيها سبالينكا بطلة أديليد مجموعة خلال 11 مباراة هذا العام وبدأت أعصابها تتوتر قليلا، قبل أن تستعيد اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما توازنها وتنقذ نقطتين لكسر إرسالها في الشوط الأول من المجموعة الثانية.

وتحسن أداء سبالينكا لتكسر إرسال منافستها وتتقدم 4-1 قبل أن تدرك التعادل 1-1 في المجموعات عبر ضربتي إرسال ساحق هما 11 و12 لها في المباراة وتجبر منافستها على خوض مجموعة فاصلة.

أرينا سابالينكا وإيلينا ريباكانا AP Photo

وأطلقت سبالينكا ضربات إرسال قوية وكانت تعيد إرسال منافستها بضربات عميقة خلال المجموعة الثالثة لتخترق الثغرات في دفاع ريباكينا وتتقدم 5-3.

وبعدها ارتكتب خطأ مزدوجا في ضربة الإرسال في نقطة الفوز بالمباراة وأهدرت نقطتين بعدها قبل أن تحصد كأس دافني أكهرست التذكاري.

أما المجموعة الأخيرة فكانت عصيبة ومتوترة، حيث صنعت اللاعبتان الفرص الكفيلة لكنّ المنافسة كانت متقاربة جدا، إلى أنّ تمكنت سابالينكا في نهاية المطاف من تحقيق حلمها بإحراز اللقب وسط تصفيق حار لفريقها والجماهير.

وحققت اللاعبتان إنجازا لافتا في بطولة أستراليا، حيث لم يسبق لريباكينا أن اجتازت الدور الثالث، فيما ودّعت سابالينكا من الدور الرابع في العامين 2021 و2022.

وقالت ريباكينا "أود تهنئة أرينا.. أعلم مدى صعوبة العمل من أجل تحقيق لذلك. أتمنى أن نخوض المزيد من هذه المعارك."تأثرت عندما كان الجميع يهتفون لنا. أتطلع للعودة إلى هنا العام المقبل.لقد كانا أسبوعين رائعين بالنسبة لي وأتمنى أن أحظى بنفس النتائج وأفضل منها أيضا".