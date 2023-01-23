أستراليا المفتوحة.. ديوكوفيتش إلى ربع النهائي وتأهل سابالينكا وبليشكوفا وخروج كارولين غارسيا

خاض الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب تسع مرات، "أفضل مباراة هذه السنة" وسحق صاحب الأرض أليكس دي مينور بثلاث مجموعات 6-2 و6-1 و6-2، الإثنين في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب الذي شهد أيضاً تأهلاً سهلاً للبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة خامسة.

وبعد سلسلة من المفاجآت لدى الرجال والسيدات، جاءت نتائج الإثنين متوقعة، باستثناء خروج الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة رابعة.

وقال ديوكوفيتش، المصنف خامساً عالمياً بعد فوزه السهل على المصنف 22 عالمياً في ملعب رود ليفر أرينا في ساعتين وست دقائق "أردت الفوز بثلاث مجموعات. شعرت انها فرصتي للاستفادة. كرة المضرب رياضة سريعة وديناميكية، لذا حافظت على تركيزي وخضت إحدى أفضل مبارياتي هذا الموسم".

وعن الاصابة في فخذه الأيسر، قال المصنف أول عالمياً سابقاً الذي لم يخسر في ملبورن منذ 2018 "لم أشعر بأي شيء اليوم (حيال الاصابة). كانت الأمور رائعة. فريقي الطبي قام بعمل رائع. لا اريد الاحتفال مبكرا، واعرف ان الامور قد تتغيّر بسرعة".

ويبحث اللاعب البالغ 35 عاماً عن لقبه الكبير الثاني والعشرين، لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله غريمه الإسباني رافايل نادال. وبحال تتويجه الاحد المقبل، سيعود إلى المركز الأول عالمياً للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو الماضي.

سيلاقي في ربع النهائي الروسي أندري روبليف المصنف خامساً والمتأهل بصعوبة كبيرة أمام الدنماركي الشاب هولغر رونه. قال عن روبليف "فرض نفسه في الآونة الأخيرة. يملك قوة كبيرة في الارسال والكرات الأمامية. آمل في تحقيق نتيجة مماثلة".

وهذه المرة الـ54 يبلغ "نولي" ربع نهائي البطولات الكبرى، بفارق أربع مرات عن السويسري المعتزل روجيه فيدرر.

وغاب ديوكوفيتش عن نسخة العام الماضي لعدم تلقيه لقاح مضاد لكوفيد-19، علماً أنه حصل على تأشيرة لدخول الاراضي الاسترالية، لكنه احتُجز في المطار لأيام عدة قبل ان يتم ترحيله.

عودة رائعة لروبليف

في المقابل، عاد روبليف من بعيد واحتاج الى الحظ، فانقذ كرتين حاسمتين قبل التفوّق في مباراة ماراثونية على رونه 6-3 و3-6 و6-3 و4-6 و7-6 (11-9)

الروسي أندري روبليف يسدد ضربة أمامية إلى الدنماركي هولجر رون خلال مباراتهما في الدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، أستراليا، 23 يناير ، 2023. Aaron Favila/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

بعد أكثر من ثلاث ساعات ونصف في معركة بين مصنفين سابقين في المركز الأول لدى الناشئين، ارتدت صدة روبليف من الشبكة وهبطت على بعد سنتيمترات من ملعب رونه (19 عاماً) المصنف عاشراً في العالم، فارتمى روبليف أرضا محتفلا بالفوز.

ورغم احرازه لقب 13 دورة لدى المحترفين، إلا أن روبليف لم يتجاوز في مسيرته ربع النهائي "لم أكن اعتقد انه بمقدوري الفوز في سيناريوهات كهذه، وهذه أول مرة في حياتي أفوز في مواجهة مماثلة للتأهل إلى ربع النهائي".

تابع "تأخرت 2-5 في المجموعة الخامسة، ثم واجهت كرتين لحسم المباراة عندما كانت النتيجة 5-6، وتخلفت 3-7 في الشوط الفاصل السوبر (تاي بريك). لا كلمات لدي لاصف ما حصل، انا ارتجف".

شيلتون يتابع المغامرة

واستمرّت الرحلة المفاجئة للأميركي الشاب بن شيلتون، بفوزه على مواطنه جاي جاي وولف 6-7 (5-7) و6-2 و6-7 (4-7) و7-6 (7-4) و6-2، ليصبح رابع لاعب في آخر 20 سنة يبلغ ربع النهائي في أوّل مشاركة له.

الأمريكي بن شيلتون خلال مباراته في الدور الرابع ضد مواطنه جيه وولف في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، أستراليا، 23 يناير 2023. AP Photo

في أوّل رحلة له خارج الولايات المتحدة، نجح ابن العشرين عاماً غير المصنف في البطولة، في حجز مكان له في دور الثمانية ضد مواطنه الآخر تومي بول الفائز على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت (24) 6-2 و4-6 و6-2 و7-5.

وكان الظهور الوحيد لشيلتون في البطولات الكبرى، عندما شارك ببطاقة دعوة في بطولة الولايات المتحدة العام الماضي، حين ودّع باكراً من الدور الأول.

وكان اللاعب الأعسر العام الماضي طالباً في جامعة فلوريدا ومصنفاً في المركز 569 عالمياً، لكنه ارتقى ألى المركز 89 مع تطوّر نتائجه.

أوّل ربع نهائي لسابالينكا

ولدى السيدات، بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنّفة خامسة عالمياً، للمرة الأولى في مسيرتها ربع النهائي في أستراليا المفتوحة، بفوزها على السويسرية بليندا بنتشيتش 7-5 و6-2.

البيلاروسية أرينا سابالينكا تسدد ضربة أمامية إلى السويسرية بليندا بنتشيتش خلال مباراتها في الدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، أستراليا، 23 يناير 2023. AP Photo

ووصلت البيلاروسية إلى نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى في ثلاث مناسبات وتحديداً في ويمبلدون 2021 والولايات المتحدة المفتوحة 2021 و2022.

قالت البيلاروسية البالغة 24 عاماً "أنا سعيدة جداً" من حالتها الذهنية والتي تعتبر نقطة ضعفها منذ بداية مسيرتها على ملاعب الكرة الصفراء.

وضربت سابالينكا في ربع النهائي موعداً مع الكرواتية دونا فيكيتش (64) الفائزة على المراهقة التشيكية ليندا فروهفيرتوفا، ابنة الـ 17 عاماً والمصنفة 82، بنتيجة 6-2 و1-6 و6-3.

التشيكية بليشكوفا ومغامرتها الناجحة

في المقابل، لم تجد التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، صعوبة في حجز بطاقتها إلى ربع النهائي بفوزها السهل على الصينية جانغ شواي 6-صفر و6-4.

التشيكية كارولينا بليسكوفا بعد فوزها على الصينية تشانغ شواي في مباراتها في الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، أستراليا، 23 يناير 2023. AP Photo

وتابعت التشيكية المصنفة 30 مغامرتها الناجحة في ملبورن بثقة كبيرة بفضل قوة ارسالها حيث وجهت 12 ارسالا ساحقاً لمنافستها لتحسم المباراة لصالحها أمام المصنفة 23.

ووصلت بليشكوفا التي غابت عن منافسات أستراليا المفتوحة العام الماضي بسبب إصابة في معصمها، إلى ربع نهائي احدى بطولات الغراند سلام للمرة الـ 11 في مسيرتها.

كما فازت بليشكوفا (30 عاماً) بـ 16 لقباً ووصلت إلى الدور نصف النهائي في ملبورن بارك عام 2019.

وتلتقي بليشكوفا التي لم تخسر أي مجموعة في ملبورن مع البولندية ماغدا لينيت (45 عالمياً) الفائزة بصعوبة على الفرنسية كارولين غارسيا الرابعة 7-6 (7-3) و6-4.